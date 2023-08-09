 中国物价回落 专家称须警惕通缩风险 | 经济纵横 | DW | 09.08.2023

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经济纵横

中国物价回落 专家称须警惕通缩风险

由于内需不振和房地产市场出现危机，中国消费价格指数出现了回落。专家称，中国应警惕陷入长期通货紧缩的风险。

Themenbild China & Wirtschaft | Fuyang, Privatmensch zählt Geldscheine

（德国之声中文网）中国七月的消费价格指数出现了2021年二月以来的首次下滑。中国国家统计局发布的数据显示，今年七月消费价格指数同比下降了0.3%。而此前路透社对分析师展开的问卷调查中，专家们普遍认为消费者价格指数将下降0.4%。而生产者价格指数则环比下降了4.4%，保持了过去十个月的连续下降趋势。今年六月，生产者价格指数则下降了5.4%，而专家们的预估值则为4.1%。

今年第一季度，中国经济曾呈现出较为强劲的复苏势头，但由于全球经济低迷以及中国内需的疲软，中国经济增速逐步趋缓。居民消费 拉得动疲软的中国经济吗？北京当局已出台了一系列旨在提振经济的措施，并在拟议进一步的措施。

专家认为，内需疲软和房地产危机是导致物价指数回落的主要原因。

专家认为，内需疲软和房地产危机是导致物价指数回落的主要原因。

表面上看，价格回落似乎对消费者是件好事。但通货紧缩往往会导致企业盈利的减少，从而进一步引发降薪或解雇风潮。

专家们普遍认为，目前中国消费价格指数的回落，同内需疲软和房地产市场所面临的问题密切相关。新冠疫情过后，中国经济的复苏速度低于大多数经济学家的预估。专家们普遍认为，长期通货紧缩对国民经济的危害要远远大于略微上扬的价格走势。

（德新社，路透社）

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