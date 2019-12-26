中国牧师王怡案 圣诞期间秘密开庭审理

据多个海外关注中国人权的机构之消息，12月26日，成都秋雨圣约教会牧师王怡被控“煽动颠覆国家政权罪”一案在成都市中级法院秘密开庭审理。
(德国之声中文网) 王怡是福音教成都秋雨教会的牧师。他2018年12月被捕之后，他所在的教会被关闭，妻子蒋蓉也一度被捕。目前，蒋蓉仍处于保释软禁状态。
王怡和妻子2005年就开办基督教家庭教会，并且在2008年正式成立"成都秋雨教会"，吸纳了数百名基督徒。被拘押近一年后，今年11月，他被检方正式以"煽动颠覆国家政权罪"提起公诉。秋雨教会的成员也受到威胁恐吓。王怡反对中国官方的“宗教中国化”政策。
人权组织称，王怡此前聘请的律师张培鸿被官方告知不得代理此案。
中国官方教会之外的基督教家庭教会，常年处于"灰色地带"：当局在一定程度上允许被视作非法的家庭教会开展活动，但是也在不断增加对其压力。
由于是不公开审理，因此目前外界并不清楚此案会何时宣判。
英国《每日邮报》称，中国当局将按照“社会主义核心价值观”重新编订《圣经》、《古兰经》等宗教经典，原著中不符合中共意识形态的部分将被删改。 (26.12.2019)
人权组织「人权捍卫者」指出，中国警方週日晚间六点突袭位于成都的秋雨教会，不仅当场带走一位员工，也派出大批警力到数名教会成员住处抄家。目前已知有超过百名成员遭警方关押。 (10.12.2018)
据美联社报道，属于成都秋雨圣约教会成员的一个家庭前往台湾申请赴美避难。去年12月，该家庭教会百余名成员被警方带走。其牧师王怡被控煽动颠覆国家政权罪。 (08.07.2019)