 中国牧师王怡案 圣诞期间秘密开庭审理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2019

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时政风云

中国牧师王怡案 圣诞期间秘密开庭审理

据多个海外关注中国人权的机构之消息，12月26日，成都秋雨圣约教会牧师王怡被控“煽动颠覆国家政权罪”一案在成都市中级法院秘密开庭审理。

China Peking Südkathedrale (picture-alliance/dpa/S. Scheuer)

北京的一座天主教堂

(德国之声中文网) 王怡是福音教成都秋雨教会的牧师。他2018年12月被捕之后，他所在的教会被关闭，妻子蒋蓉也一度被捕。目前，蒋蓉仍处于保释软禁状态。

王怡和妻子2005年就开办基督教家庭教会，并且在2008年正式成立"成都秋雨教会"，吸纳了数百名基督徒。被拘押近一年后，今年11月，他被检方正式以"煽动颠覆国家政权罪"提起公诉。秋雨教会的成员也受到威胁恐吓。王怡反对中国官方的“宗教中国化”政策。

人权组织称，王怡此前聘请的律师张培鸿被官方告知不得代理此案。

中国官方教会之外的基督教家庭教会，常年处于"灰色地带"：当局在一定程度上允许被视作非法的家庭教会开展活动，但是也在不断增加对其压力。

由于是不公开审理，因此目前外界并不清楚此案会何时宣判。

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