 中国煤电产能 国内不用卖国外 | 经济纵横 | DW | 12.12.2018

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经济纵横

中国煤电产能 国内不用卖国外

改善国内环境，污染国外环境，这便是目前中国的煤炭政策，国际能源专家得出如此结论。中国政府在国内致力于遏制煤炭能源，但是却将污染环境的煤炭发电厂转移到亚洲、非洲和中东地区。

Symbolbild - Kohlekraftwerk China (picture-alliance/dpa)

火力发电是造成空气污染的原因之一

（德国之声中文网）美国能源经济研究所（IEEFA）的巴克雷（Tim Buckley）说："中国在全球的投资处于领先地位，这些投资使其经济逐步摆脱了煤炭能源。"但是在国外，中国继续投资于与其国家能源战略直接冲突的众多煤炭项目。

根据美国能源经济研究所最近公布的一项调查报告，中国援建的这些煤炭发电厂排出的二氧化碳可能会破坏国际社会阻止全球气候变暖的努力。

调查报告指出，目前中国境外计划中的或者正在建造中的煤炭发电厂项目中，约四分之一的项目由中国金融机构或者中国企业主导。调查报告的主要作者沙勒（Christine Shearer）说："危险在于中国将这些国家与对其长期不利的一些东西捆绑在一起，这与巴黎气候协定的目标相悖。"

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目前很多中国投资的目标如埃及、尼日利亚、肯尼亚、塞内加尔或者津巴布韦迄今根本没有或者很少有火力发电厂。沙勒说："这就意味着他们需要建设运输煤炭或者进行煤炭开采的基础设施。"

燃烧煤炭所产生的二氧化碳排放量占全球二氧化碳排放的40%。这种温室气体对气候具有破坏性作用。 据调查报告公布的消息称，中国的银行和投资商向十几个国家的31千兆瓦燃煤电厂投资185亿欧元。此外，中国还计划为全球24个国家的71千兆瓦燃煤电厂投资132亿欧元。

根据全球煤炭跟踪（Global Coal Plant Tracker）数据库提供的数据，全球装机容量在30兆瓦以上的燃煤发电厂共有近2500家，发电能力总共达到大约2000千兆瓦。

德国环保组织Urgewald的负责人许金（ Heffa Schücking ）说："大量新的煤炭基础设施将破坏我们将全球气候变暖明显控制在2摄氏度以下的机会。中国政府必须停止对国内外新火力发电厂的投资。"

为了将地球变暖幅度控制在1.5摄氏度以下，联合国认为到本世纪中要让煤炭能源从能源结构中几乎全部消失。近年来中国的煤炭消费有所下降。但亚洲其它地区因能源需求的上升，煤炭消费大幅度上涨。建造新燃煤电厂的主要投资商除了韩国和日本之外，也包括中国。

Demonstration Klimaschutz (picture alliance/imageBROKER)

巴黎持续发展和国际关系研究所的萨托（Oliver Sartor ）表示："让国内有清洁的环境，到国外投资煤炭发电，这很虚伪"。而中国完全可以做出另样的选择。

例如2015年出席巴黎联合国气候大会的法国谈判代表图比纳（Laurence Tubiana）就要求北京政府应该在国外投资较清洁的能源而不是煤炭发电。她说："中国充满活力的私营企业在可再生能源和电动汽车制造领域影响力强大，这是中国在国外施加影响力的一个非常好的机会。"

从长远来看，可再生能源对中国来说是更好的出口生意。马尼拉气候和可持续发展城市研究所的康斯坦蒂诺（Renato Redentor Constantino）表示："我相信他们会为自己选择更清洁的能源，但是只有在其它国家及其公民社会施加压力的情况下才会去做。"

李京慧/石涛（法新社）

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