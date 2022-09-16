中国烂尾楼房主的“占领行动”

（德国之声中文网）六个月来，徐女士的家是她三年前在中国南部城市桂林购买的“秀兰郡府”楼盘中的一个公寓。当时被宣传手册上的江景和城市的清洁空气所吸引，她就签下了购房合同。

然而，房开商的承诺很美满、房主的现实很骨感。买的房子墙面没有粉刷，电插座上有洞，没有煤气和自来水。她每天都要爬上爬下好几层楼，拿着沉重的水瓶，用外面的水管装水。

“家里所有的积蓄都押在了这所房子里”，55岁的徐女士在“秀兰郡府”的烂尾楼里告诉路透社记者，她的房间里除了一张覆盖着蚊帐的床、一些必需品和地板上的空瓶子外，其他地方都很空旷。她以此事的敏感性为由，拒绝透露自己的全名。

徐某和其他约20名住在大楼里的购房者共用一个临时的室外厕所，白天聚在一起，坐在中央庭院的一张桌子和长凳上。

他们是中国各地购房者运动的一部分，他们搬进他们所谓的 "烂尾 "公寓，要么是为了给开发商和政府施加压力，要求他们完工，要么是出于经济需要。在中国房地产严重不景气的情况下，许多资金紧张的建筑商停止施工。

上海易居房地产研究院7月估计，停滞的项目占到了中国2022年上半年第一季度住房市场的3.85%，面积达2.31亿平方米。

虽然一些地方政府已经采取措施，通过设立救助基金来支撑房地产市场，但像徐女士这样的买家，已经提前支付了定金并承担了抵押贷款，目前仍处于困境之中。

河南爛尾房項目殘局難收

停贷潮

未完工的公寓大量涌现，在社交媒体的推动下，引发了史无前例的集体抗争。6月下旬，至少有100个城市的数千名购房者威胁要停止支付抵押贷款，以抗议停滞不前的施工进度。

因为在中国购买的90%的新房都是图纸上的期房，还没有完工，所以整个房地产市场对未完工的公寓非常敏感。上海易居研究院智库中心研究总监严跃进说。

他说："如果这个问题不解决，就会影响到房地产交易，影响到政府的信誉，也会加剧开发商的债务问题。

中国的房地产市场严重下行，加上严格的新冠防疫措施造成的干扰——就在执政的共产党准备下个月召开五年一次的党代会时，中国的经济受到了拖累。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



从天堂坠落

徐女士2019年初购买了她70平方米的两居室公寓，也就是房开公司佳登宝开始建设并销售这块楼盘约一年后。价格约为每平方米6000人民币。房开商当时承诺，公寓将配备地板采暖和共享游泳池等设施。

起初，工程进展很快，计划中的34座塔式建筑群相继拔地而起。

但在2020年6月，佳登宝房地产公司成为头条新闻。法院指控其母公司非法集资，并没收了其价值3.4亿元的财产，包括秀兰县的一些公寓。

纵观网络上中国媒体对桂林秀兰郡府的报道，可以发现这个楼盘是2021年当地“最受关注”的楼盘之一。项目自2018年9月开盘以来，一直在临桂楼市销售名列前茅。然而自从20年6月被爆出其房源被查封之后，众多购房业主一直通过各种渠道探知项目处置进展，期间还出现了数次集体维权。建筑工程在2020年中期停止，几个月后徐女士发现了这一点。她将自己当时的感受描述为“从天堂坠落”。

2021年5月中旬，有网民在中国官媒人民网“地方领导干部留言板”上又一次咨询“秀兰郡府无法交房”的问题，当时中共临桂区委办公室给予了答复，表示各方已经“商议尽快开工建设事项”。随后的7月22日，房开商佳登宝和当地政府部门就宣称计划在当年8月进入破产重组程序，在10月前实现项目复工复产。并于2022年春节前，实现已复工复产的楼栋分批交房。

当时网络上也出现了一些秀兰郡府部分楼栋外立面已呈现的照片。但这些对徐女士寄予希望的完工交房都没有产生实质作用，直到2022年的9月，徐女士和其他部分业主仍必须守着他们空空如也的烂尾楼。佳登宝房地产公司也没有对路透社的评论请求作出回应。

自2021年债务危机爆发以来，因为资金紧张的开发商破产或放弃棘手的项目，又导致数以千计的购房者陷入了类似的困境。

中国房地产商的债务危机让许多买房投资者损失惨重 图为2021年9月16日在深圳恒大总部门口哭诉的投资者

栅栏和灌木丛

如今，秀兰郡府的主要建筑群被高高的蓝色栅栏包围，而在宣传材料中吹嘘的会所却被茂密的灌木所覆盖。水泥搅拌器、铁杆和成堆的杂物散落在周围。

失业的徐女士说，她为自己唯一的儿子买了这套公寓。希望他能够在这里养家糊口。她说她的儿子和丈夫住在遥远的河北省，如今把家庭面临的经济困境归咎于她，并且不再和她说话。

她说：“我们不知道还将在这里生活多久，因为政府还没有过正式表态”。她希望桂林政府能够出面帮助。当地市政府没有回应路透社的置评请求。

保定是徐女士的老家和房开商佳登宝母公司所在的中国北方城市。该市的住房管理部门表示：去年11月，保定市政府和中共保定市委成立了一个小组，来解决这个问题。

徐女士表示：“如果政府真的想保护人民的生活，并恢复建设，我们就会回家”。

而如今从桂林市政府最新的政策指向来看，“烂尾楼”的问题绝对不是秀兰郡府一家的问题。2022年9月14日，桂林市印发了《桂林市城市商品房预售资金监管办法》，对开发企业、行业管理部门、监管银行等各方的权利义务进行强调及细化，让商品房预售资金监管更具规范性和操作性。试图从房开方滥用透支商品房预售金这一问题的源头，遏制更多的“烂尾楼”出现。

（路透社、网易、人民网等）

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