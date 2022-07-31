中国火箭残骸不受控坠落 西班牙一度封锁部分领空

（德国之声中文网）为了规避中国火箭残骸坠落可能造成的风险，西班牙空管机构一度封锁了部分领空。欧洲空中航行安全组织Eurocontrol 也发出了相应的警报。

禁飞令从中欧标准时间9:19分持续至10:22分，这也是火箭残骸飞过当地上空的时间。根据此前的测算，这个重达近20吨、长约三十米的火箭残骸应在周五上午坠毁，不过测算通常存在较大误差。受禁飞令影响的地区据称包括伊比利亚半岛以及马德里和巴塞罗那机场。加泰罗尼亚救急部门发推称："由于太空飞行物CZ-5B经过西班牙领空造成的相关风险。从上午9:38到10:18（格林尼治标准时间838-0918），加泰罗尼亚和其他社区的航班被完全限制。"

据称，周五当天西班牙共有三百多个航班被延误或取消。

长征5B-Y4火箭是本周早些时候发射升空的，目的是为中国天宫空间站运送第三个、也是最后一个模块。同现代火箭技术不同的是，长征火箭并没有有控坠毁的设计。而是环绕地球多日，逐步降低距离地表的高度。当大气层阻力过大时，火箭残骸开始分解坠落，部分残体会在大气层摩擦中完全烧毁，而大型残骸则会冲向地表，并有可能会造成生命财产损失。由于中国采用了不受控坠毁的火箭设计，每次火箭发射都会遭致国际社会的批评。

据路透社报道，中国航天公司周五宣布，长征五B火箭残骸已在北京时间18:08分在墨西哥附近的太平洋海域坠毁，坐标为西经101.9度，北纬9.9度。

路透社报道称，这是中国2年多以来第4度火箭残骸在不受控制的情况下，坠回地球。2020年5月中国火箭残骸坠落在象牙海岸一处村落，损毁2栋建筑，还发现一根12公尺长管道；2021年5月残骸坠落在印度洋马尔代夫附近海域；今年7月中国火箭残骸坠落在印尼婆罗洲东北的苏禄海，马来西亚、印尼边境发现未完全燃烧残骸，菲律宾海边也有发现残骸。

周五中国外交部的例行记者招待会，当有记者问及中国是否采取必要措施，减少火箭计划的风险时，外交部发言人赵立坚表示，火箭重返大气层是国际惯例，对航空和地面构成的风险"极低"。

（综合报道）

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