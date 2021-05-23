中国火星车「祝融号」 休眠至今一睡不醒

（德国之声中文网）中国第一辆火星探测器「祝融号」的命运尚不明朗，在该车辆本应从休眠状态中醒来的一个月后，失去了所有活动迹象。然而，专家们并不想放弃希望，期待再次启动这辆以中国火神命名的探测器。

中国国家航天局没有对现状发表评论，官方媒体将外国有关「祝融号」可能存在问题的报道描述为「炒作」。

该辆火星车在2021年5月份进入休眠状态，以在红色星球上度过寒冷、多尘的冬季。当火星车的功率水平达到140瓦以上，并且电池温度上升到零下15摄氏度以上时，按理说它应该自动重新启动。现在一些人担心，「祝融号」或许无法在恶劣的沙尘暴中幸存下来，因为可能有太多的沙子沉淀在其太阳帆上。

电力耗尽？

澳大利亚布里斯班昆士兰科技大学的天体生物学家弗兰诺利（David Flannery）告诉《自然》杂志：「如果火星车没有从休眠模式中恢复过来，这不足为奇，因为它是太阳能驱动的，而火星上的太阳能着陆器和探测器已经耗尽了电力。弗兰诺利也是美国火星探测器「毅力号」团队的一员。

其他专家仍然乐观地认为，气温正在上升，太阳能电池仍能吸收足够的阳光。也参与了「毅力号」项目的美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）国家实验室科学家席德（Baptiste Chide）认为：「现在说有什么问题还为时过早。」然而，《自然》杂志援引「祝融号」团队一位不愿透露姓名的中国员工的话称，中国的航天部门不表态「很奇怪」。

已成功执行任务

「祝融号」于2021年5月降落在火星的乌托邦平原区，这使得中国成为继美国之后第二个在火星上成功部署探测车的航天大国。该任务被认为已经成功了，因为所有计划的项目都已执行。当时「祝融号」在火星表面上空行驶了将近两公里，收集了许多科学资料，发现了以前水沉积的痕迹，并且比计划时间多运行三个月。

去年12月，美国在启用四年后关闭了失去联系的太阳能火星探测器「洞察号」。美国国家航天局得出的结论认为：电池不再能提供足够的电力 -- 可能是因为太阳能模块上的灰尘太多。

（德新社）

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