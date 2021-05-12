中国火星车即将着陆 难度颇高

(德国之声中文网) 在"天问一号"之前，中国航天器的最远足迹只是月球，从未脱离过地球的引力范围。作为中国首次向火星发射的探测器，"天问一号"不仅仅环绕火星飞行，还将释放"祝融号"火星车着陆，一步到位地实施"绕、落、巡"三大任务。而美俄等国早年开展火星探测时，都是从飞掠、环绕等相对简单的任务逐步过渡到释放着陆器。

如果"祝融"着陆成功，它将成为人类史上第六台探索火星表面的火星车。在此之前，只有美俄两国总共成功实施过12次火星表面软着陆。

天问一号将继续环绕火星飞行

意大利博洛尼亚射电天文学研究所的行星科学家奥罗西(Roberto Orosei)对《自然》杂志表示，"祝融"火星车如果着陆成功，就意味着中国只用一次任务就实现了美国耗费数十年历经多次任务实现的目标，"这将是巨大的飞跃"。

目前，美国的"好奇号"、"毅力号"火星车仍在运作中，另有一台静止的"洞察号"探测器也在火星表面执行科研任务。

"祝融"火星车此次选择的着陆地点位于火星乌托邦平原。全球的科学家希望，这台火星车能够考察当地的永久冻土层，传回此前不为人所知的地质信息。在此之前，"天问一号"已经环绕火星飞行了三个月，传回了大量数据，以便中国科研人员决定"祝融号"火星车的具体着陆地点。如果成功着陆，"天问一号"还将充当"祝融号"与地球之间的通讯中继站。

着陆火星有多难?

《自然》杂志试图联络了多名中国航天专家，但是直接参与火星探测的科研人员都不愿透露具体信息，还有一些专家则表示，业内人士缄默再三的原因可能是火星车着陆的失败风险太高。

人类航天史上，除了12台成功着陆火星的探测器(包含5台火星车)，还至少有六台火星探测器在着陆阶段发生故障导致任务失败。最近一次是2016年欧洲空间局的斯基亚帕雷利EDM登陆器，在着陆时高速坠毁。火星表面着陆的难度主要在于地球与火星之间的遥远距离，以光速传播的无线电波需要几十分钟才能来回一次，导致地面人员无法实时控制着陆过程，一切步骤都只能依赖于探测器的自主操作。

在着陆火星时，携带"祝融号"火星车的登陆舱需要根据情况自主决定何时抛弃隔热罩、何时释放减速伞、何时启动反推火箭在陆地上空数十米处实现悬停。随后，登陆舱将使用激光引导系统自动避开岩石、凹坑等障碍物，以便让火星车软着陆。

根据中国航天部门的计划，"祝融号"成功软着陆后，将在登陆舱内逗留近一星期时间，随后再驶出舱外在火星表面执行科研任务。这台火星车的计划任务时长为3个月；不过，就像其他航天器一样，届时如果状态良好，"祝融"将不断"延寿"。

不论"祝融"着陆成功与否，环绕火星飞行的"天问一号"都将继续执行科研探测任务。根据公开资料，"祝融号"火星车携带有6台科研仪器，"天问一号"也携带有7台科研仪器。

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