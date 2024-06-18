中国潜艇台海上浮 台湾国防部：已掌握情况

台湾澎湖渔民周二清晨在海峡中线附近目击一艘疑似中国最新型潜艇浮出海面。台湾国防部长顾立雄表示对相关情况已“有所掌握”。专家分析，该搜潜艇可能遭遇故障上浮。

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，澎湖渔民周二（6月18日）清晨5时在靠近海峡中线西侧目击一艘疑似中国潜艇上浮，但无法确认型号；一艘军舰前往支援，潜艇全程以浮航方式向北行驶，一路未曾下潜。

路透社报道称，根据渔民拍摄的照片，该艘潜艇似乎是“晋级”弹道导弹核潜艇。

台湾国防部长顾立雄对媒体表示，“相关情监侦的手段已经有所掌握”，不过详细监侦的手段不宜透露。

中国国防部尚未对此事发表评论。

核动力潜艇可在水下连续作业数月，而弹道导弹潜艇的任务秘密性，意味着它们很少浮出水面。

一名熟悉情况的安全人士对路透社表示，这艘潜艇很可能正从南中国海返回其母港青岛潜舰基地，周二的事件或许是因为潜艇出现故障，导致其不得不浮出水面。

台湾《联合报》引述国防安全研究院战略安全与资源研究所长苏紫云分析，从航行路径判断，该艘潜艇应该是要由南往北返航例行维修，并非刻意针对台湾。苏紫云对《联合报》表示，理论上潜舰很少浮航，但战略潜舰8000顿吃水很深，可能舰长判断有搁浅风险，所以采取浮行的方式。

军事专家分析，台湾西南海岸附近的战略水域是台湾海峡的深度下降区，为潜艇提供了伏击地点，使其成为中国、台湾和美国等国的军事热点。

弹道导弹潜艇的设计目的不是攻击舰艇，而是向陆上目标发射弹道导弹。台湾的P-3C猎户座反潜机队驻扎在台湾南部的屏东空军基地，便于进入台湾海峡南端。

台湾近年来多次抱怨中国使用所谓的“灰色地带”战术，目的是在不诉诸公开战斗的情况下让敌人疲于奔命，比如在台湾岛上空放飞侦察气球。

台湾国防部长顾立雄呼吁台湾人民时刻提高警觉，但无需过度惊慌：“我们一定要有一个充分的警觉，时时刻刻要理解，中国不断地试图对国人从事这样一种切香肠式的片面改变现状的作为，所以我们要时刻的警觉。”

“我们不要惊慌，也不要麻木不仁。 我们要冷静理性地妥适应处台海情势，我们不作为挑衅的一方，但我们也呼吁中国不要成为麻烦的制造者。”

截至本周二上午6时，台湾国防部在24小时内共侦获解放军机20架、军舰7艘。

（综合报道）

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