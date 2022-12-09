中国漠视伊朗的主权完整？

（德国之声中文网）中国匆匆向德黑兰派出代表团前往"救火"，因为中国党和国家领导人习近平出访沙特以来，伊朗同中国的关系陷入紧张。在这次访问利雅得的行程中，习近平还出席了海湾国家合作与发展峰会，会议闭幕时发表了联合声明。正是这份声明让德黑兰耿耿于怀，认为北京间接承认阿联酋对3个争议岛屿的主权诉求，由此站到了阿拉伯国家一边。

这项声明的相关文字写道，"双方领导人强调支持一切和平努力，包括阿拉伯联合酋长国旨在根据国际法准则进行双边谈判以和平解决三岛（大通布、小通布、阿布穆萨）问题的倡议和努力，从而根据国际法解决这一问题。"

1971年，英国撤出伊朗后，德黑兰军队占领了以上3岛，但基于历史原因，阿联酋从未放弃过对它们的主权要求。3个岛屿中，只有阿布穆萨岛有人居住，目前该岛上生活着大约5000居民。

"承认阿联酋的领土诉求首先有着政治意义"，英国萨塞克斯大学国际关系讲师马丁（Kamran Matin）对德国之声表示。"德黑兰过去10年来加强了同中国的关系，它将中国和俄罗斯视为对抗西方最重要的盟友。现在，在一个颇有争议的地缘冲突问题上，中国占到了阿联酋一边。"

他认为，中国非常重视同海湾国家的经济合作。该事件表明，中国怎样定义其国家利益，以及中伊关系处于怎样的地位。

伊朗国内愤怒的反应

伊朗舆论怒了！愤怒不仅指向中国，民众同时谴责德黑兰的外交政策。为平息怒火，伊朗外长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）12月10日用波斯语发表推文：

"波斯湾的阿布穆萨岛、小通布岛和大通布岛三个岛屿是伊朗领土不可分割的一部分，永远属于她的祖国。伊朗永远不会就尊重伊朗伊斯兰共和国领土完整的重要性与任何国家妥协。"

因为推文是用波斯语写的，又引来谴责风暴。

"不是大谈同中国的友谊吗？用中文写呀？用波斯语你都不敢提中国的名字！"

两天后，伊朗外长的以上推文果然再以中文出现。

50年来，阿联酋一直坚持对波斯湾3岛拥有主权，而这一立场已多次引发德黑兰的不满。海湾国家，尤其是沙特阿拉伯支持阿联酋。3个岛屿虽然面积很小，但却处在霍尔木兹海峡的咽喉要道，地理位置尤其对海运石油而言十分重要。

本周二（12月13日），伊朗第一副总统穆赫贝尔（Mohammad Mokhber）称"中国站在我们一边"。据伊朗国家媒体报道，当天，中国副总理胡春华率团访问伊朗，协调投资事宜。

次日，伊朗英文日报《德黑兰时报》发文写道，"中国支持伊朗的领土完整"，文章登出胡春华会晤穆赫贝尔的照片。稍后，胡春华也同伊朗总统莱希举行了会谈。

根据中国新华社的报道，胡春华在德黑兰表示，中方从战略高度看待中伊关系，同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会动摇，坚定支持伊方反对外部干涉，维护国家主权、领土完整和民族尊严。

伊朗新闻通讯社写道，莱希总统在会晤中谈到伊朗人民对中国在海湾争议领土问题上的立场表示不满，并要求中国就其损害性立场给予"赔偿"。

事实上，伊朗的不满不仅是针对阿联酋的领土诉求，中国同伊朗宿敌沙特的相互靠近，更是如鲠在喉。中国同沙特在联合声明中呼吁伊朗加强同国际原子能机构的合作，"以确保伊朗核计划的和平性质，维护核不扩散体系"。双方强调尊重睦邻友好和不干涉各国内政原则。

中国副总理胡春华会晤伊朗总统莱希

中国维护自己的利益

中国在加强同沙特以及海湾国家的合作，而在这个过程当中，经济是所有重要决策的中心因素。伊朗问题专家卡哈吉（Amir Chahaki）对德国之声说，"中国不是与伊朗为敌，但同沙特的合作目前特别有利可图"。

沙特以及其它5个海湾国家，受惠于过去50年石油出口的丰厚收入，在实现现代化的道路上取得了长足进步，对中国的投资者具有很大魅力，它们的人口加在一起大约有5000万，其吸引力却远超8400万人口的伊朗。

多年来，伊朗因其核计划受到西方制裁，国家财政一直处在危机状态。而国内持续不断的抗疫浪潮再次增添投资环境的不确定性。2021年，中国同伊朗签署了为期25年的合作协定，其中筹划的将近100个合资项目都尚未动工，其中包括修建基础设施，以及建立自由贸易区等等。中国投资者仍在观望，他们担心在伊朗的业务会遭到美国制裁。

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