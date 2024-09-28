中国演训：紧随中美外长会晤 撞期美菲等四国军演

美、澳、日、菲和新西兰举行联合军事演习的同一天，中国军方海也在南海有争议区域进行演训活动。此前一天，中美外长会晤中亦提及南海问题和台海局势。同时，中国智库发布《南海航行及飞越状况报告》。

（德国之声中文网）中国解放军南部战区周六（9月28日）宣布，中国人民解放军南部战区当天组织海空兵力位中国黄岩岛附近海空域进行侦察预警、海空巡逻等例行性演训活动。此次军事演习的时间点尤为引人注目：同一天，美国、澳大利亚、日本、新西兰和菲律宾在菲律宾专属经济区举行联合军事演习；此前一天，美国国务卿布林肯与中国外交部长王毅举行会晤。

菲律宾军方公共事务办公室主任特立尼达（Xerxes Trinidad）周六表示，演习代号为“多边海上合作行动”（MMCA），展示了加强区域与国际合作的集体承诺，支持自由和开放的印太地区。他强调，演习将符合国际法，并顾及航行安全及其他国家的权益。菲律宾与美日等安全伙伴之前已经在菲律宾专属经济区内举行过三次MMCA演习。专属经济区指的是从一国海岸基线向外延伸至200海里的范围。

中国解放军南部战区周六则强调：“域外个别国家搅局南海，制造地区不稳定因素。中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，战区部队保持高度警惕，坚决捍卫国家主权安全和海洋权益，坚决维护南海地区和平稳定。”

黄岩岛在国际上被称作斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal），位于菲律宾吕宋岛以西约240公里之处，距离中国最近陆地海南岛约900公里。菲方称其为马辛洛克滩或帕纳塔格礁。该区域是亚洲最具争议的海域之一，也是主权和捕鱼权争端的爆发点。

对峙频发

上个月在南海有争议区域才刚刚发生了两方军演同时登场的情景。8月7日，菲律宾、美国、加拿大和澳大利亚在南中国海举行了海军和空军的联合军演。同一天，中国也在南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡。

与此同时，中菲南海冲突也日益白热化，双方进来在争议海域发生了多起碰撞和武力对峙。菲律宾海军本周早些时候表示，9月17日到23日之间的一周内，在“西菲律宾海”海域监测到的中国船只数量达到251艘，为今年以来最高纪录。

中国智库“南海战略态势感知计划”周五发布《南海航行及飞越状况报告》称，美军一年有约8000架次军机在南中国海活动，每年也在南中国海维持1600余个舰日的水面力量存在。该报告同时指出，中美两军在南中国海每天有十余次、每年有数千次的海空相遇，绝大多数都是专业而安全的。关于南中国海主权争端，报告称目前“总体可控、并未外溢”。

美中外长周五在纽约联合国大会间隙举行会谈 图像来源: Heather Khalifa/Pool(REUTERS

中美高层也提南海问题

中美外长周五在纽约联合国大会间隙举行会谈，双方也谈及南海问题。根据中国外交部会后发布的信息，王毅阐述中方在南海问题上的严正立场，强调中方坚持同直接当事国通过对话协商解决分歧，“美方不要总是在南海兴风作浪，不要破坏地区国家维护南海和平稳定的努力”。美国国务院发布的会议纪要显示，布林肯强调了维护台海和平与稳定的重要性，“并对中国在南海的危险和破坏稳定的行为表达了关切”。

中国外交部网站的信息还指出，王毅强调，当前台海局势的最大危险是赖清德之流越来越猖獗的“台独”行径，“台独”与台海和平水火不容。王毅补充道，如果美方真心希望台海和平稳定，就应恪守一个中国原则，履行三个联合公报，停止武装台湾，公开反对“台独”，支持中国和平统一。

中美外长会晤还谈了什么？

根据美国国务院发布的会议纪要，布林肯和王毅在纽约联合国大会间隙举行会谈，双方讨论了去年美中领导人峰会承诺的落实情况，例如禁毒合作和阻止毒品流入美国、中美军方沟通以及人工智能风险和安全对话。

布林肯重申了美国对中国支持俄罗斯国防工业基础以及俄罗斯对乌克兰的侵略战争的持续关切，并明确表示中国需要应对俄罗斯对跨大西洋安全的威胁。这名美国国务卿还强调，解决美国公民在中国被拘留或被禁止出境案件仍然是首要任务。他同时也提出了有关人权的关切，包括涉及新疆、西藏和香港的问题。

中国外交部发布的信息显示，王毅在会谈中告诉美方，不能总是以“两副面孔”对华，一边肆无忌惮围堵打压中国，一边若无其事同中国对话合作。王毅强调，中方坚决反对美方对华经贸科技打压。国家安全不能泛政治化，“小院高墙”不能成为“大院铁幕”，中方绝不接受人权“教师爷”的指手画脚，更反对打着人权幌子干涉中国内政。

在乌克兰问题上，王毅指出，中方的立场坦坦荡荡，始终坚持劝和促谈，为推动政治解决作出自己的努力，“美方应当停止对中方的抹黑栽赃、滥施制裁，停止借此制造对立、鼓动阵营对抗”。

中美双方发布的会谈纪要消息均已“双方同意就国际地区热点问题保持沟通”结尾。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。



