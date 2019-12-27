中国滑雪队「发威」 命挪威图书馆下架敏感书籍

(德国之声中文网) 根据挪威媒体报导，目前正在挪威梅罗克移地训练的中国滑雪代表团，要求当地一间图书馆移除一本与中国有关的敏感书籍。 然而，图书馆的管理员断然拒绝中国代表团的要求。

图书馆经理麦尔肯 (Anne Marken) 向挪威报纸《特隆赫姆报》表示：「挪威拥有言论自由，所以我们不可能顺应他们的要求。 」为了准备2022年在北京举办的冬季奥运，目前有超过40名中国的越野滑雪选手与15名教练在挪威进行移地训练。 这个训练是中国与挪威两国交流合作的项目之一。

然而，《特隆赫姆报》指出，过去几周梅罗克当地的图书馆已出现三起与中国文学作品相关的争议事件。中国滑雪代表团要求该图书馆下架一本关于法轮功的书籍，因为中国政府在1999年于国内禁止该本书籍。

图书馆经理麦尔肯告诉《特隆赫姆报》：「目前已有三个人要求我们将那本关于法轮功的书下架。 此外，也有其他人对我们架上的另外三本书提出类似的要求。他们表示，如果中国滑雪队成员被发现阅读这类书籍的话，他们可能被送进位于中国的劳动营或监狱。 」

麦尔肯强调，她告诉中国滑雪队代表，图书馆内所有书籍都供滑雪队翻阅，但图书馆绝对不会因为滑雪队提出的请求，而下架任何书籍。 此前，因为代表中国的团体访问挪威市政厅，奥斯陆国家图书馆内的中国相关书籍被转往位于梅罗克的图书馆。

外国政府不该「臣服」于中国的政令倡导

这并非代表中国的团体首次于海外向外国机构施压。 此前，中国在瑞典笔会去年11月颁发图霍斯基奖（Tucholsky Prize）给遭关押的书商桂民海后，中国威胁祭出「反制手段」。 事发后，中国宣布取消两个企业代表团访问瑞典的计划。

大赦国际的中国研究员潘嘉伟告诉德国之声，由于外国政府普遍对中国共产党的本质缺乏警觉性，导致中国政府能以更具侵略性的方式在海外拓展其影响力。 他说：「大部分的外国政府仍天真认为中国会因为经济起步后，便开始接受普世价值，但是事实证明这样的假设是错的。 中国政府在乎的一直都是掌控一切，包含强化对权力的掌握度。 现在，中国政府已开始将势力拓展到境外。 」

潘嘉伟向德国之声表示，中国滑雪队要求挪威图书馆下架敏感书籍的事件，再次提醒外国政府中国是个野心勃勃的政权。 他说：「外国政府不该落入中国政令倡导的圈套，他们应该继续坚守人权与言论自由等普世价值。 」