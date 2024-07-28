中国湖南山体滑坡致命 暴雨持续

中国湖南省发生山体滑坡，造成至少12人死亡，救援人员正在紧急搜救幸存者。热带风暴“格美”减弱，但许多地区仍处于洪水警戒状态。

（德国之声中文网）2024年7月27日，中国湖南省因热带风暴“格美”带来的强降雨引发山体滑坡，导致至少12人死亡。此次山体滑坡发生在衡阳市附近的岳林村，当地一家宾馆被毁。

中国中央电视台（CCTV）报道，此次滑坡发生时共有18人被困，6名伤者已获救。超过240名紧急救援人员已被派往现场，救援工作正在紧急进行中。

滑坡详情

滑坡发生在当地时间凌晨，摧毁了岳林村的一家宾馆。现场视频显示，泥土和碎片覆盖了绿树成荫的山坡，一棵连根拔起的树倒在一栋三层楼建筑外。

尽管中国媒体没有直接将这次滑坡与台风“格美”联系起来，但中国气象局表示，湖南省东南部受到了与热带风暴相关的降雨影响。

“格美”对中国和台湾的影响

“格美”在上周四登陆中国后逐渐减弱为热带风暴，但旋风引发的大风已基本消散。尽管如此，由于早前的降雨，中国多个地区仍处于洪水警戒状态。

CCTV报道，两名官员在洪水救援工作中失踪，其中一人为吉林省临江市副市长。同时，中国东北部超过2.7万人被疏散，数百家工厂暂停运营。

中国南部的广东省和海南岛暂停了铁路服务。福建省近30万人被转移，但随着风暴北移，一些客运铁路线路已恢复运营。

在登陆中国前，“格美”席卷台湾，导致数十人死亡，并加剧了菲律宾的季节性降雨，造成至少34人因洪水丧生。

（法新社、美联社、路透社）

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