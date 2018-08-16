 中国游戏业面临的是″严冬″ 还是″春天″？ | 科技环境 | DW | 26.08.2018

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科技环境

中国游戏业面临的是"严冬" 还是"春天"？

几个月来，中国监管部门冻结游戏版号审批，停止发放新版号。知情人士表示，一大原因是监管机构的内部重组。对于中国游戏市场而言，这意味着什么？

Handyspiel King of Glory (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

（德国之声中文网）作为《梦幻花园》、《玩具爆破》等休闲游戏的中国发行商，创梦天地恐怕从来没有想过，会在监管机构那里遇到麻烦。然而几个月以来，这家深圳公司一直苦等十几个游戏通过审查，担心可能会影响今年的利润。

计划在香港上市的创梦天地，此前表示计划今明两年推出13款代理以及自行开发的游戏，有体育也有益智游戏。然而今年3月开始，游戏版号审批停滞。一名创梦天地的员工谈到目前审查状况时对路透社表示，"这让我们很受伤"。这位员工说，"这会给我们今年下半年和明年的业务员带来影响"。

机构重组造成审查收紧

2016年，中国超过美国成为全球最大的游戏市场。根据荷兰市场研究公司Newzoo预计，中国2018年游戏市场收入将达到379亿美元，占全球市场的四分之一有余，同比增长了17%。

据路透社报道，2017年，中国有关部门共批准了 9651个中外游戏。今年1月至3月，又向1982个中外游戏开绿灯，而此后审批停滞。

彭博社8月中旬报道称，停滞的一个原因是监管机构今年3月展开重组。在过渡期，各部门的态度趋于保守。此外，当局也担忧游戏存在暴力、赌博等问题。

今年3月，国务院拿出了新的机构改革方案，其中就包括新闻出版总署和广电总局合并，文化部和旅游部合并。

IT产品开发的业内人士王艇对德国之声说，机构重组、部门调整的时候，之前的流程都会暂停，重新梳理，整个审批流程也会发生变化。"游戏版号之前就停发了，好多厂商都用的还是以前的老版号"，他说。

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影响利润和营收

腾讯8月15日公布了今年第二季度财报，净利润为178.67亿元，同比下降2%。据中国媒体报道，这是腾讯13年来单季净利润首次出现下滑。而引起业绩下滑的主要是游戏业务。

一些分析师认为，腾讯因为业务面广所以抗得住这种净利润的负增长，但是更加依赖游戏上线的小一些游戏公司则岌岌可危。

开发端游、手游、页游的富春科技今年7月表示，因为游戏无法按计划发布，该公司今年上半年出现亏损。

河北省一家游戏工作室的创建人蔵先生对路透社表示，他不得不延发工资，自己掏腰包保证生意运行。他说，"停止审批给我们这样的小游戏公司带来的伤害最大，让我们难以继续"。他的公司有七名员工，他说，"我今年的目标是不破产"。

"去泡沫是好事"

在业内资深人士王艇看来，受该政策影响最大的则是发行比较频繁、版号申请需求比较高的那些公司。"这些其实大部分都是以复制为主导、没有太多创新性的公司。特点是一款产品的开发成本很低，很快上线，但上线后生命力、生命周期都很差，迫不得已要很快出下一款"，他对德国之声说。

王艇表示，目前的情况对于中国游戏业其实是"利大于弊"，因为缺乏特色、缺乏自主研发是"中国游戏业现在最大的问题"，很多小厂商都是以复制为主导，借鉴美韩日三国比较流行的产品。运营游戏时不重视用户黏度和游戏体验。

他说，这是一个机会，让人们可以真正分析一下游戏公司的营收来源是什么。"付费方式正常的常规游戏，生命力半年到一年是很正常。哪怕从3月到年底不发新号，如果游戏黏性、活跃度、体验比较好，用户是不会流失的。这些公司的实力就会浮现出来。这其实是一个去"劣币"政策。被淘汰的本来也是行业泡沫，这个时机出政策，再做分级、优化审批流程、计费方式控制，应该是重大利好。"

  • Asien Brettspiel Go

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    围棋

    围棋发源于中国，在韩国和日本也非常受欢迎。围棋棋盘上有纵横各十九条等距离、垂直交叉的平行线，共构成 361 个交叉点。游戏中，一方执白子，一方执黑子，交替将棋子下在棋盘的交叉点上，每次只能下一子。确定胜负是按照各自棋子在棋盘上所占的范围大小而定。

  • Iran Schach

    10大经典战略游戏

    国际象棋

    国际象棋发源于3至6世纪的印度。棋盘由64个黑白相间的格子组成，对弈双方各有16个棋子。能将对方的王将死者获胜。

  • BG Strategiespiele Tokyo Männer spielen Shogi

    10大经典战略游戏

    日本将棋

    日本将棋一般有9列、9行，共81个格子，也有格子数少一些或多一些的棋盘。和国际象棋相比，对弈双方的棋子没有颜色区别，能擒拿下对方王将者获胜。

  • BG Strategiespiele Sizilien Männer spielen Dame

    10大经典战略游戏

    西洋跳棋

    西洋跳棋和国际象棋的棋盘看起来一样，但棋子的形状和游戏规则却大不相同。玩家只用棋盘上深色的格子，棋子只能走对角线。先吃掉对方所有棋子者获胜。西洋跳棋在一些地方也被称为国际跳棋，但两者的规则略有不同。

  • BG Strategiespiele Mühlespiel

    10大经典战略游戏

    直棋

    直棋的棋盘由三个同心正方形组成，各正方形之间用线相连。对弈者每人9个棋子，玩法是让自己的棋子3个连成一条线，同时阻止对方的棋子连成线。如果能够连成两条线，那么对方就输棋了。

  • BG Strategiespiele Spiel Tic Tac Toe

    10大经典战略游戏

    井字棋

    玩这个游戏只需要一张纸和一支笔。对弈者在9个格子里交替画上叉和圈，谁能首先让三个叉或三个圈连成线，谁就赢了。这个游戏可以追溯到12世纪，它也是第一个被搬到计算机上的游戏。

  • BG Strategiespiele Spiel Spiel vier gewinnt

    10大经典战略游戏

    四子棋

    四子棋是一个竖着的棋盘游戏，1974年问世。对弈的两人中，谁先让四个同色的棋子连成线——不管是横着、竖着或者是斜着，谁就获胜。游戏原则和井字棋相似，但却有42个格子（孔）。

  • BG Strategiespiele Civilization Computer (screenshot)

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    文明

    游戏“文明”1980年问世，规则很简单。玩家必须领导一个文明从古代发展到铁器时代。 这个游戏可以有7个人同时参加，一盘游戏甚至可以玩上10个小时。1991年，“文明”有了电子版本。这个游戏在全球取得极大成功，有几十个后续版本。

  • BG Strategiespiele Spiel Anno 1503

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    纪元 1998

    另外一个颇受欢迎的即时战略游戏“纪元”于1998年问世，名叫纪元 1602。玩家必须在一个虚拟的图上开垦，并且满足人民的需求，用舰队或者军队保护自己的岛屿。这个游戏通常是两个人玩。

  • BG Strategiespiele Spiel Star Craft - Wings of Liberty

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    星际争霸

    “星际争霸”在韩国尤为盛行，可以和主流体育项目媲美。该游戏1998年问世，迄今仍是最受欢迎的计算机游戏。玩家建立自己的基地，争夺资源，招兵买马以战胜对手。“星际争霸”拥有一套完整的职业联赛制度，也非常吸引观众。

    作者: Aaron Skiba


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