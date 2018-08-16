中国游戏业面临的是"严冬" 还是"春天"？

（德国之声中文网）作为《梦幻花园》、《玩具爆破》等休闲游戏的中国发行商，创梦天地恐怕从来没有想过，会在监管机构那里遇到麻烦。然而几个月以来，这家深圳公司一直苦等十几个游戏通过审查，担心可能会影响今年的利润。

计划在香港上市的创梦天地，此前表示计划今明两年推出13款代理以及自行开发的游戏，有体育也有益智游戏。然而今年3月开始，游戏版号审批停滞。一名创梦天地的员工谈到目前审查状况时对路透社表示，"这让我们很受伤"。这位员工说，"这会给我们今年下半年和明年的业务员带来影响"。

机构重组造成审查收紧

2016年，中国超过美国成为全球最大的游戏市场。根据荷兰市场研究公司Newzoo预计，中国2018年游戏市场收入将达到379亿美元，占全球市场的四分之一有余，同比增长了17%。

据路透社报道，2017年，中国有关部门共批准了 9651个中外游戏。今年1月至3月，又向1982个中外游戏开绿灯，而此后审批停滞。

彭博社8月中旬报道称，停滞的一个原因是监管机构今年3月展开重组。在过渡期，各部门的态度趋于保守。此外，当局也担忧游戏存在暴力、赌博等问题。

今年3月，国务院拿出了新的机构改革方案，其中就包括新闻出版总署和广电总局合并，文化部和旅游部合并。

IT产品开发的业内人士王艇对德国之声说，机构重组、部门调整的时候，之前的流程都会暂停，重新梳理，整个审批流程也会发生变化。"游戏版号之前就停发了，好多厂商都用的还是以前的老版号"，他说。

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影响利润和营收

腾讯8月15日公布了今年第二季度财报，净利润为178.67亿元，同比下降2%。据中国媒体报道，这是腾讯13年来单季净利润首次出现下滑。而引起业绩下滑的主要是游戏业务。

一些分析师认为，腾讯因为业务面广所以抗得住这种净利润的负增长，但是更加依赖游戏上线的小一些游戏公司则岌岌可危。

开发端游、手游、页游的富春科技今年7月表示，因为游戏无法按计划发布，该公司今年上半年出现亏损。

河北省一家游戏工作室的创建人蔵先生对路透社表示，他不得不延发工资，自己掏腰包保证生意运行。他说，"停止审批给我们这样的小游戏公司带来的伤害最大，让我们难以继续"。他的公司有七名员工，他说，"我今年的目标是不破产"。

"去泡沫是好事"

在业内资深人士王艇看来，受该政策影响最大的则是发行比较频繁、版号申请需求比较高的那些公司。"这些其实大部分都是以复制为主导、没有太多创新性的公司。特点是一款产品的开发成本很低，很快上线，但上线后生命力、生命周期都很差，迫不得已要很快出下一款"，他对德国之声说。

王艇表示，目前的情况对于中国游戏业其实是"利大于弊"，因为缺乏特色、缺乏自主研发是"中国游戏业现在最大的问题"，很多小厂商都是以复制为主导，借鉴美韩日三国比较流行的产品。运营游戏时不重视用户黏度和游戏体验。

他说，这是一个机会，让人们可以真正分析一下游戏公司的营收来源是什么。"付费方式正常的常规游戏，生命力半年到一年是很正常。哪怕从3月到年底不发新号，如果游戏黏性、活跃度、体验比较好，用户是不会流失的。这些公司的实力就会浮现出来。这其实是一个去"劣币"政策。被淘汰的本来也是行业泡沫，这个时机出政策，再做分级、优化审批流程、计费方式控制，应该是重大利好。"