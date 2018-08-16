中国游客骤减 帕劳经济何去何从？

(德国之声中文网) 去年年底，中国以帕劳 ( 或称「帛琉」) 不是中国邦交国为由，把该国列为「非法旅游地点」，从此断绝了中国游客的流通。

「现在大家十分关注的是，中国是否正在把观光转化为一种外交武器。」帕劳中心酒店与帕劳凯洛琳度假村的持有人杰佛瑞 (Jeffrey Barabe) 对路透社说﹕「有些人认为中国之前愿意让钱进来，现在又要把他们拉回去，是想要让帕劳跟他建交。」

在还没有旅游禁令时，中国游客占了帕劳观光人口大约一半。官方数据显示，2017年的12.2万观光客中，有5.5万来自中国，另外9000人来自台湾。中国投资客也十分疯狂的购买当地房产、旅店，四处开张营业，几乎包下整个海岸线。

但是，旅游禁令颁布之后，景况就急转直下。

饭店与餐厅空旷无人，旅游业者闲散无聊；曾经载着中国旅客前往磨菇型岛屿参观的船只，也安静地停泊在港口，随着潮水起伏。

游客人数骤减连航空业者都难以招架。帕劳航空七月宣布全面停止飞往中国的航班，以减少亏损。





挾观光以令外交？

路透社询问中国外交部，把帕劳列为非法旅游地点是否意在向该国施压与台湾断交。中国外交部并没有直接回答问题，但说﹕「一中原则是中国与世界各国建立与维持友好合作关系的前提，以及政治基础。」

一中原则是指承认台湾是中国不可分割的一部份。而帕劳与台湾有邦交关系，就等于违反了这个原则。

这个太平洋岛国与台湾关系要好并非没有原因。台湾每年给帕劳1000万美金，还有其他教育与医疗奖学金。曾经担任帕劳驻台湾大使以及帕劳观光局主席的亨利说，其实帕劳希望可以跟台湾和中国都维持良好关系。「他们 (中国观光客) 在等我们下一个执政者出来，然后改善跟中国的关系。」

中国不是第一次以观光作为要挟。去年，韩国装置了一个具有争议性的美国导弹防御系统，中国就曾经取消掉前往韩国的旅游行程。

现在帕劳正在努力应变，把重点放在高端游客而非大批观光客。这样不仅可以提升获利率，也可以顺带减轻人潮带给环境的压力。

资金从哪裡来？

「中国正在起步。」帕劳前总统陶瑞宾 (Johnson Toribiong) 说﹕「我们应该要带进更多资金，这是我们跟中国关系中非常重要的一环。」

这位总统于2013年卸任，说帕劳不会在国际场合上孤立自己﹕「我喜欢台湾，但就连台湾自己都想要跟中国要好。商人们也想要中国，他们不在乎政治后果，想想经济效益。」

但是能帮助帕劳经济的也不只中国。美国因其历史因素，与帕劳等太平洋岛国有特殊的外交关系。美国与密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛、帕劳共同签订的金援协议。协议要求，美国平均每年提供2亿美元给这些岛国，也对他们负有防御的义务。这些将分别在2023年与2024年到期。

去年12月，美国批准了1.24亿的经费，并且决定继续援助帕劳到2024年，只是没有宣布是否延长援助计划。帕劳退休官员指出，北京因此十分积极要将影响力扩张到这个地区。

密克罗尼西亚联邦政府的退休官员说，北京也想要在帕劳开展一带一路，一旦美国的财政合约终止，就会变成帕劳很重要的资金来源。

帕劳是太平洋岛国，无论中美都认为它有战略意义。

美退中进？

不约而同，美中经济与安全审查委员会6月发布的报告指，北京正在以外交为目标，逐步扩展它的经济影响力。具体行动包括拉走台湾的邦交国、获得更多天然资源、发展具有远征能力的「蓝水海军」。

「美国和中国之间不是零和赛局。」美国国务院发言人告诉路透社﹕「然而，我们还是十分关心该国与中国交往的过程中，会受到多少冲击。比如说环境、社会、劳动结构上等等，中国资金都会带来影响。」

中国与帕劳有很深的贸易关系。美国和太平洋岛国论坛国家的贸易额只有16亿，但中国却有82亿美金。中国提供给帕劳的优惠贷款也持续在增加。

当地人说，和中国比较起来，美国进行的外交手段更肤浅一些。他们在官员坐车上换上更大的美国国旗，或是增加大众曝光。

罗法/李芊 (路透社)