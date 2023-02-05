中国游客重返欧洲为何步履蹒跚？

（德国之声中文网）在因新冠疫情而中断旅游近三年之后，中国人终于可以再次出发，走遍全球也不需要在回国时花几周时间进行核酸检测和隔离。不过，到目前为止，欧洲旅游景点翘首以待的旅游热潮还没有到来。

据巴伐利亚皇宫管理部门称，只有少数团体"单独预订"，希望在普通话导游的带领参观历史悠久的新天鹅堡。

新天鹅堡通常是许多中国游客必去的德国景点。在疫情之前，所提供的导游服务中约有20%是用普通话讲解的。

中国人获得签证并不容易

汉堡中国出境旅游研究所（COTRI）总经理阿尔特（Wolfgang Arlt）说，尽管中国放宽了与疫情防控有关的限制措施，但就目前而言，不太可能出现来自中国的旅游热潮。他预测，这种情况在复活节前都不会改变。旅游障碍仍然太高。首先，新冠病毒在中国仍然很猖獗，感染率很高。

因此，在1月初，欧盟成员国达成一致对所有从中国飞来的航班乘客实行强制检测。此外，德国驻中国使领馆目前只在申请人有令人信服的旅行理由时才给发给签证--而观光旅游不在其列。

航空公司也需要时间逐步重新增加其航班供应。阿尔特说，整个行业已经准备就绪。

期待中国游客带来欧洲旅游热潮，似乎有些不切实际。只有意大利进入了最受中国游客欢迎的前10个旅游目的地，但是2019年来自中国的度假者只有不到320万人。

亚洲的旅游目的地，如香港、澳门、泰国、日本、韩国、越南和新加坡，在大多数中国度假者的旅行清单上名列前茅。

同时，法国、德国、奥地利和瑞士被列入中国游客最热衷的前20个度假胜地。

一群中国游客在威尼斯的圣马克广场

中国游客的花费是德国人的三倍

事实上，从纯粹的数字来看，中国游客在欧洲是一个边缘化的旅游群体。以2019年为例，在德国的5亿次过夜游客中，中国游客只有不到300万次。

瑞士的情况也与此类似。2019年的统计数据显示，在瑞士的4000万过夜游客中，中国游客仅有185万。

而在西班牙，2019年，8300万度假者中只有约70万人来自中国。尽管如此，西班牙国家旅游局（Turespaña）一直在关注这方面的进展。该机构一位女发言人说，"期望值很高。"

高期待值的部分原因是中国游客来到欧洲时往往是大手笔花钱。据西班牙国家旅游局称，在西班牙，来自中国的游客每天花费约308欧元--这比德国游客的两倍还要多。

在瑞士，中国游客平均每天花费380法郎（379欧元），几乎是德国游客的三倍。

但正如阿尔特解释的那样，这还不是事情的全部。他说："中国游客不是来简单度假的，而是要在短时间内尽可能多地体验和观看"。这为那些希望提升吸引力、减少季节性影响的旅游目的地提供了一个很好的机会。

曼谷素万那普国际机场的工作人员欢迎中国游客归来

一个具有强大潜力的市场

西班牙的旅游专家多年来一直试图告诉德国游客，除了整个夏天躺在沙滩上，还有更多事情可以做，但是没有成功。"在这方面，中国游客对不同的事物更加开放"。有了一个聪明的策略，你可以为他们创造出更多的旅游项目。西班牙国家旅游称这种战略被称为"旅游动机的多样化"。

如果这样战略进展顺利，中国的度假者将主要为文化和美食而来，而不是像其他许多游客那样主要为阳光明媚的气候而来。

包括德国国家旅游局在内的许多旅游负责机构都提到了来自中国游客的"强大潜力"--毕竟，中国是世界上最大的游客来源市场。

2019年，来自中国的国际旅行者达1.7亿人次。旅游专家阿尔特说， 2023年的中国旅行者估计将达到1.1亿人次。

到2030年，这一数字预计将增加到2.28亿人次。其中许多人将前往德国--新天鹅堡有希望被列入观光清单。

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