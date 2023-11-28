中国游客部分回来了 但不再大把花钱

2003年中国出国旅游的人数以及他们的消费仍远低于疫情前水平，人们的消费意识、对安全的考量以及尚未恢复到位的航班都是造成这一现象的原因。
（德国之声中文网）结束清零政策将近一年后，又有大批中国游客前往国外旅行。根据官方数据，2023 年上半年，中国大陆出境游客人数达到 4030 万，预计下半年这一数字还会进一步增长。不过，与疫情前相比，差距仍然很大，2019 年中国大陆出境游客为 1.55 亿人次。
近十年来，中国人已成为全球旅游产业的重要支柱，他们常常是旅游消费最高的人群，入住豪华酒店、打卡专线景点，大手笔购买纪念品以及高档奢侈品。
根据咨询公司麦肯锡的数据，2019 年，中国游客在海外的消费额为2550亿美元，几乎是美国游客的两倍，德国的三倍，英国的四倍。
但是目前，中国经济全面复苏很吃力，房地产危机让一些家庭储蓄拮据，再加上20% 的青年失业率，大手大脚花钱的日子已经过去。中国游客中，成本意识正变得越来越强。
本月早些时候，伦敦新西区公司（New West End Company）进行的一项调查发现，今年前往英国首都的中国游客人数仅比2019年减少 2%，但他们的消费却下降了58%。作为背景也值得一提的是，英国政府 2020 年取消了对非欧盟游客免税购物的政策。这项优惠曾使游客在离境时可以退税，而英国的商品增值税高达 20%。
市场调研公司旅游经济（Tourism Economics）认为，旅游消费下降的原因跟越来越多的自由行取代旅行团有关，不过，这很可能只是短期现象。
该公司欧洲和中东地区经理古德格（Dave Goodger）对德国之声表示，预测中国的人均收入会持续增长，旅游群体不断扩大，"在未来 10 年内，我们预计，每年都会新增 6000 万个开始在中国国内或到国外旅行的中国家庭。"
他说，在此期间，中国将在游客访问量和消费两个领域，对欧洲远程旅行的增长做出最大贡献，超过美国。
不过，旅游经济公司还发现，总体而言，疫情后，前往欧洲的远程游客仍比疫情前低 43%。来自亚洲、尤其是中国的游客明显不足。
古德格认为，中国赴欧游客的全面复苏可能还需要两年时间，"我们预计，中国游客量将在 2025年恢复到2019年的水平"，"考虑到乌克兰和中东战争的因素，远程旅游不会很快得到全面恢复，尤其是以欧洲为目的地的旅游。"
除欧洲外，其他地区也希望恢复中国入境的游客数量。例如泰国，该国在2019年接待了1 100 万中国游客，但今年前 9 个月却不到250万，而泰国政府曾预测的这一数字是它的一倍。
今年9月，泰国开始实施对中国公民的免签制度。今年10月，曼谷一家豪华购物中心发生枪击案，造成包括一名中国公民在内的两人死亡。泰国政府提议泰中警方联合巡逻，恢复中国游客的信心。
与此同时，中国社交媒体上可以看到很多中国游客在国外遇袭的视频短片。还有一些视频反映中国人被从事高薪工作的诱饵骗到亚洲其它国家。今年8月上映的中国电影《不再下注》正是叙述了这一现象，从而一炮打红，创下不菲的票房业绩。
今年夏天，一辆载有 41 名中国游客的面包车在法国马赛市遭到蒙面者的袭击，造成数人受伤。该事件在中国国内引起强烈反响。
旅行经济专家古德格告诉德国之声，对安全的看法是选择旅行目的地的关键因素，旅游景点能否恢复人气，也取决于人们对该地安全的考量。
中国国际航班数量仍然没有恢复到疫情前的水平。根据全球旅游数据提供商OAG提供的信息，今年11月，进出中国的国际航班人次为477万8271人，比2019年同期下降了43%。
OAG 的数据还显示，从中国飞往韩国、日本、香港和台湾的航班，其恢复速度远远快于飞往法国、意大利和美国的航班，但所有航班目前的飞行量均远远低于疫情前的水平。
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