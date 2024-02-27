中国游客欲参观德国军用运输机遭拒引风波

（德国之声中文网）2月25日刚刚结束的新加坡航展传出争议。用户名为@前站起飞和@PLAN_DDG172的航空博主在微博上发帖称，新加坡航展上，一架隶属德国空军的A400M运输机工作人员拒绝中国和俄罗斯游客登机参观 。他们表示，德国军队的军人以及空中客车公司的工作人员向排队参观的乘客询问国籍，并表示“中国和俄罗斯国籍游客不许登机”。

航空博主@PLAN_DDG172在微博上发表的投诉信中描述称：“2月24日下午，我们在新加坡航展的空客A400M运输机处（德国空军室外展区）排队，发现有该展区工作人员私下盘查黄种人国籍，见是中国人，我们就被工作人员告知：‘中国人禁止参观’而其他种族基本不查。”

这位博主表示，当时向工作人员投诉认为这种做法属于“种族歧视”和“国籍歧视”。虽然博主排队进入到飞机内参观，但“工作人员又上来持续驱赶我们，按下我的手机，并当着所有其他国家观众的面说：Chinese Go Out，中国人出去”。这位博主还反映“机舱内的德国军人前一秒还在微笑和其他国家人合影，后一秒得知我的中国籍后，直接非常粗鲁地把我往下坡用肢体推搡”。

这一事件在社交媒体上引起不小的风波。一些用户在微博相关帖子下面表示，他们也遭遇了同样不快的经历。很多用户批评德国搞“种族歧视和排外”。

德国之声向德国国防部询问相关情况。德国空军一名发言人回复表示：“我们不掌握德国士兵参与了要求中国籍人士离开A400M运输机的事件情况。我们也无法对无法核实的第三方做出的声明发表评论。”

这名发言人建议德国之声向空客公司了解相关情况。

德国军方采用空客A400M作为运输机

空中客车在微博上的官方账号于2月25日发表了声明。声明中称：“我们注意到在新加坡航展公众开放日期间，有部分到场观众对一架A400M军用运输机的参观事宜存在疑问。获悉此情况后，我们第一时间与相关各方进行沟通与协调，及时改进了参观流程，确保该架飞机面向所有到场观众开放。我们对此前现场工作造成的不便深表遗憾，感谢大家对我们的持续关注与反馈。”

声明还强调：“空中客车一直致力于成为中国航空业值得信赖的长期合作伙伴。自进入中国市场以来，我们持续投资中国，不论是位于天津的空客A320系列飞机总装线，位于成都的空客飞机全生命周期服务中心，还是位于苏州的空客中国研发中心等等，这些实际行动都是空中客车尊重中国、热爱中国、扎根中国，寻求与中国航空业合作共赢的最佳证明。空中客车愿继续与中国合作伙伴携手，推动中国航空业的高质量发展，在为中欧之间经贸往来树立典范的同时，为双方架起沟通交流的桥梁。”

一些网民表示，25日已经可以顺利进入空客A400M运输机内参观，不再有工作人员询问检查国籍。

中国是空中客车的主要客户，空中客车官方网页表示“向中国的交付量占空客全球民用飞机产量的近四分之一”。

空客公司对中国市场的定义是“中国除了客户和供应商的角色之外，还是空中客车的战略合作伙伴”。空中客车首条欧洲以外的飞机总装线于2008年在天津启用，总装A320系列单通道飞机。2017年，空中客车A330完成与交付中心也在天津交付使用，这是空客在欧洲以外的首个宽体机完成与交付中心。

去年年底空中客车发布的2023-2042年全球航空服务市场预测称，未来20年，中国的航空客运量年均增长率将达到5.2%，是全球平均水平的近两倍，中国新飞机的需求量将超过9000架，占全球同期新飞机需求总量的23%。与此同时，中国航空服务市场价值将达到541亿美元，复合年增长率为5.8%。

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