 中国游客在泰国确诊 世卫:武汉肺炎疫情未扩散 | 科技环境 | DW | 13.01.2020

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科技环境

中国游客在泰国确诊 世卫:武汉肺炎疫情未扩散

中方称，这次的肺炎病毒是一种以前未知的类型，来自SARS和MERS同一个病毒家族。这也让人担忧会不会重演大面积感染危机。世界卫生组织表示，目前疫情尚未扩散。与此同时传来消息，泰国机场发现确诊病例，患者是一名中国女性。

Hongkong Coronavirus | Mysteriöse Lungenkrankheit aus Wuhan (picture alliance/dpa/Informationsdienst der Hongkonger Regierung)

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武汉市卫健委的最新通报显示，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，死亡1例、重症7例，尚未发现明确的人传人证据。据悉，死亡患者常年在当地华南海鲜市场采购货物。 (11.01.2020)

近期武汉连续出现50多起肺炎感染病例，一度被外界怀疑是否为SARS（传染性非典型肺炎）再度爆发，引发恐慌。本周四，武汉评估专家组表示，病原体初步判定为前所未见的新型冠状病毒。 (09.01.2020)

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武汉近日爆发不明肺炎。根据官方数据，三天之内从27例病例增加至44例。当局称，根据迄今对病因的调查结果，未发现明显的人传人证据。专家解释何种情况值得担心。多地加强防疫措施。 (03.01.2020)

(德国之声中文网) 世界卫生组织周日(1月12日)表示，在中国武汉爆发肺炎以来，已有1人死亡和40人遭到感染。但目前为止尚未蔓延开来。

世卫组织的声明说，有充分的证据显示，这次肺炎的暴发与患者在武汉一个海鲜市场的工作有关。声明也说，该市场已于1月1日关闭。「在这个阶段，没有医护人员感染，也没有人传人的明确证据」。

武汉市卫生健康委员会在周日晚间发表声明表示，有4名之前被怀疑感染的病人确认没有事之后已经离院，截至周六都没有发现新的病例。武汉当局也说，717名被认为与患者有密切接触的人尚在接受医学观察。

武汉是中国国内和国际重要的交通枢纽。日前怀疑可能是病毒来源的海鲜市场已经暂停营业。目前中国其他地方或国际上都没有传出其他病例。

世卫组织上周表示，这个不明肺炎的病毒与导致严重致命急性呼吸道综合症（SARS）和中东呼吸道综合症（MERS）的冠状病毒出于同源。冠状病毒轻可引起普通感冒，重则会导致像SARS的感染。有些类型引起的疾病没有这么可怕，另一些则可能致命。

首宗病例输出个案

在中国春节小长假出游高峰到来前夕，泰国方面加强了机场的监测措施。据路透社等媒体援引泰国当局报道，一名中国女性在泰国确诊，这是首次在中国以外的地区发现不明肺炎病例。

泰国卫生部周一（1月13日）称，自1月3日以来已有12人被隔离观察，而实验室样本测试结果显示，一名61岁的中国女性携有该新型冠状病毒。该女子在上周三被隔离、获得治疗，如今已经基本康复，可以返回中国了。该国卫生部长还表示，对于监测系统有信心，能够把控局势。

据香港明报报道，泰国传染病局总监表示，该名患病女子是从武汉乘飞机直飞曼谷的，在机场被检测出发高烧等疑似症状。当局已经监测航班上与患者有密切接触的16人，目前尚且无人感染该新型冠状病毒。

夏立民/王凡/洪沙 (路透社，德新社)

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