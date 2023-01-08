中国游客回来了！泰国高官亲往机场欢迎

（德国之声中文网）周一，泰国迎来中国放开新冠防控措施后第一批游客，伴随着鲜花和礼物，3名泰国内阁部长由副总理率领亲自前往接机，此举显示中国游客对于泰国这个旅游大国的重要意义，外国游客中，中国人大概占到三分之一。周一的这个航班来自厦门。

机场迎候大厅里，中国游客收到花篮和礼品袋。悬挂的欢迎横幅上写着："中泰一家人"，"曼妙的泰国永远欢迎我们的中国家人"。

一名中国游客对美联社记者说，"感觉很好，感受到泰国人民的好客之情，以礼物欢迎我们"。问他来泰国干什么，他说，"吃！玩！欣赏泰国的文化。"

泰国副总理兼卫生部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）在机场对记者说，中国以及其它国家的游客人数在持续增长，"对泰国旅游业来说，是一个好迹象，增加收入，推动经济增长，扩大就业以及其它机会"。

泰国不要求中国游客出示接种疫苗证明。但就在两天前，泰国交通部公布了针对境外游客的入境要求，其中包括出示疫苗证明。该要求等于宣布废止10月以来的措施，10月份，泰国对境外旅游取消了几乎所有防控手段。

不过，泰国卫生部长阿努廷强调，交通部尚保留的唯一规定是，来自有新冠检测要求的国家的游客，应出示健康保险证明。大部分人均可满足这一要求，而且它并不针对中国。

1月8日中国持续了近3年的入境隔离措施宣告结束。估计不久后国外返乡潮就会掀起。现在的问题是缺少航班。

周一，记者查询之后发现，国外机场来自中国的航班并未增多，飞行最频繁的航线是中国和韩国之间。

1月9日抵达泰国的中国游客引起当地媒体的关注

因中国国内疫情升温以及取消防控措施，美欧以及东亚很多国家收紧了针对中国游客的防范措施，要求他们出示48小时内核酸阴性证明。北京谴责这类做法具有歧视性。为不得罪中国，泰国政府强调该国措施针对所有国家的游客。马来西亚和印尼对所有入境游客测量体温。

周一抵达曼谷的北京游客王志英（音）说，她在疫情前每年都来泰国，"听说其它国家的防控措施还很严格。如果仅仅对中国人这样做，那让人感到很不舒服。泰国很友好，可以办落地签证，允许出国后，泰国成为我们的首选。"她说，在曼谷住几天后，会前往南部海滩。

新冠疫情爆发前，中国每年有1100万人前往泰国旅游，而该国的旅游收入占GDP的五分之一。泰国旅游部门原本预测，今年外国游客的数量可以达到2000万，但中国放开后，这个数字向上修正成2500万。他们估计，在今后两至三年内，国际游客将达到并超过疫前水平，在2025年泰国甚至可能迎来4000万外国游客。

（美联社等）

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