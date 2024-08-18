中国渔船金门外海遭撞沉没 两岸报道有出入

“2·14”金门翻船案调查结论发布次日，一艘中国渔船在金门外海遭撞沉没。另有中国学者认为，金门快艇案或影响“大进满88号”的处理。

（德国之声中文网）据台湾中央社周六（8月17日）报道，一艘中国籍渔船“闽龙渔60877”周六凌晨4时许在金门东碇岛附近，遭不明船只擦撞沉没。台湾海巡署表示，初步了解船上共7人，其中4人已由周边渔船救起，3人失踪，海巡正和陆方共同搜救中。

中国官媒央视新闻周六也报道了当天凌晨“一艘福建漳州籍渔船在福建海域沉没”的消息。报道称，记者多方了解到，船上7人落水，3人获救，1人死亡，还有3人失联，正在搜救中。报道还介绍， 8月16日12时起，福建大部分海域结束伏季休渔，渔船出海作业。值得注意的是，这篇被其他中国媒体广泛转载的短消息里未提及船只沉没原因与两岸共同搜救等讯息，但提到1人死亡，有别于与台湾海巡署发布的内容。

台媒援引国台办 央视不提国台办

另据中央社周六援引中国国台办当天下午发布的新闻稿报道称，“闽龙渔 63877”凌晨3时许在漳州镇海角东南约14海里处与另一艘渔船发生碰撞后沉没，船上共有船员7人，其中4人被大陆渔船救起、另有3人失踪。报导称，国台办发言人朱凤莲表示，事发后，福建省海上搜救中心立即组织开展搜救，并循例通报台北中华搜救协会共同参与搜救，获救4名船员被转移至岸上后，其中1名重伤船员经抢救无效死亡。相关搜救行动仍在进行中。

中央社注意到，国台办在新闻稿中指涉事渔船是“闽龙渔63877”，而非台湾海巡署提到的“闽龙渔60877”。不过，德国之声记者发现，截止发稿，中央社援引的这篇国台办新闻稿尚未出现在国台办网站。

更令人不解的是，央视网微信公众号周日发布的一段相关视频中，主持人没有援引国台办的上述表态，而是以台媒作为信息来源报导称：“船上一共7名船员落水，其中3名船员已被周遭渔船救起，1人死亡，另外3人失联。”视频还介绍：“事发后大陆渔政、海巡、海警等单位以及台湾海巡部门都派出多艘船艇赶抵事故海域，并持续扩大范围进行搜救，希望能尽快找到失踪船员。”

8月16日起，福建大部分海域结束伏季休渔，渔船出海作业。 图像来源: Greg Baker/AFP/Getty Images

“2·14”金门翻船案调查结论公布 两岸回应

就在上述福建籍渔船沉没的前一天，台湾金门地检署公布“2·14”金门翻船案调查结论：经调查后认定巡防艇未故意冲撞、快艇翻覆可能出于危险驾驶、船只不安全等，侦结后依罪证不足处分不起诉。

金门地检署在新闻稿中介绍事件背景：海巡署今年2月14日中午1时许获报，金门东南方北碇岛附近海域有艘中国籍快艇驶入台湾“禁止水域”，海巡队巡防艇上前命令陆籍快艇停船受检，但对方却加速逃逸翻覆，造成2死悲剧。当时巡防艇黄姓艇长、蔡姓驾驶因此列为过失致死罪被告送办。

针对金门地检署的调查结论，国务院台办发言人朱凤莲16日回应道：所谓“调查结论”罔顾事实，刻意推卸责任，“我们对此不能接受。台有关方面应如实公布事实真相，严厉惩处责任人，确保今后不再发生类似事件”。

与此同时，陆委会表示，尊重金门地检署的调查结果。台湾海巡署隶属的海委会指出，检察官客观调查相关事证确认海巡并未违法，对于海巡依法行政，坚守岗位，吁请各界持续支持鼓励。

包围台湾外岛的中国渔船 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

金门快艇案或影响“大进满88号”处理？

中央社报道称，海委会同时提到“大进满88号”被扣事件。台湾渔船“大进满88号”于7月22日在金门海域遭中国海警登检扣押。8月13日，被扣台湾渔船部分船员获释，船长和船只仍被留置，“因涉法律问题，尚待走完法律程序"。

海委会8月16日强调，对于陆方释放胡姓钓客感到欣慰，也乐见两岸持续堆叠善意，希望陆方在完成有关程序后，尽速释放澎湖籍“大进满88”洪姓船长及渔船，恢复既有协同执法机制。

对于“2·14”金门快艇案调查结论是否会对“大进满88号”事件后续处理造成影响，中国涉台学者表示不可能完全没影响。中央社本周日报道称，上海东亚研究所副所长包承柯表示，此案在人道层面已解决了，但是在错和对的问题上没有得到解决，这需要进一步厘清，“这个问题如果不能澄清，对于将来海峡金门海域发生的事情，我们还是有很大的担心”。

包承柯同时指出，陆方希望未来有沟通的管道，但是解决问题需要“九二共识”及“一个中国”原则，“今天台湾当局不接受九二共识一个中国的原则，使得两岸之间对这些问题无法进行深入的探讨，那么我们只能单方面在这个区域加强自己的管控”。

北京或对金门出手？当地居民怎么看 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。