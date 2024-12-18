中国渔船遭劫持 索马里海盗要求千万美元赎金

上个月在索马里东北海岸劫持一艘中国渔船并绑架18名船员的海盗，现要求1000万美元赎金。劫匪还在社交媒体上晒出了被劫持船员的照片。

（德国之声中文网）一名索马里官员表示，上个月在索马里东北海岸劫持一艘中国渔船并绑架18名船员的海盗，现要求1000万美元赎金。

劫匪还在社交媒体上晒出了被劫持船员的照片，照片显示他们被武装人员围在渔船的甲板上。

这艘船于11月下旬遭到劫持，随后被扣押在邦特兰（Puntland）半自治州的沙丰（Xaafuun）地区，劫持者中有这艘船的安保人员，这些人与来自沿海地区的武装分子联手作案。

一名索马里政府官员表示，该渔船曾于2020年获邦特兰颁发的捕鱼许可证，但该许可证已过期。

这名官员周日（12月15日）以匿名身份透露这些信息，因为他无权公开讨论此事。他没有详细说明赎金要求的细节。

上周四，欧盟为打击海盗组建的海军"阿塔兰特行动"（Eunavfor Atalanta）发表声明："这艘船上的船员共有18人。目前无人受伤。经过调查，该事件被定性为海上武装抢劫。"

据报道，劫持者者最初索要赎金500万美元。

多年来，索马里一直深受海盗活动的困扰。 资料图片 图像来源: Eshete Bekele/DW

此次劫持事件凸显了索马里水域持续存在的海上安全问题。多年来，索马里一直深受海盗活动的困扰。2011年海盗活动达到顶峰，据联合国统计，当年索马里海岸发生了160多起袭击事件。

此次劫持事件显示，索马里海域的海上安全形势依然严峻。多年来，此地海盗活动相当频繁。联合国的数据显示，2011年，索马里海岸附近海盗袭击事件达到高峰，发生了160多起。

之后，由于美国及其盟友出动海军在相关海域巡逻，此类劫持事件的数量大幅度下降。

（美联社）

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