（德国之声中文网）巴基斯坦多个渔民团体向德国之声表示，该国政府计划向中国公司授予深海捕鱼权，而多艘中国拖网渔船一个月前已抵达南部城市卡拉奇。

巴基斯坦渔业论坛（Pakistan Fisherfolk Forum）主席阿里-沙（Muhammad Ali Shah）向德国之声表示：“约12艘中国拖网渔船在卡拉奇一处海岸停泊。如果有关部门并无意授予这些中国公司捕鱼权，那么这些拖网渔船为何获准在此停靠？”

“我们已经上告法庭了”，沙说道。他说，如果中国公司获准在巴基斯坦深海捕鱼，那么巴200多万渔民的生计将受到影响。

瓜达尔渔民联合会（Gwadar Fishermen Alliance）主席瓦约（Khudad Wajo）向德国之声表示：“政府根本不在乎我们，只想取悦于北京。”他说，各渔业联合会计划举行示威，抗议中国进入巴基斯坦渔业。

巴基斯坦信德省和俾路支省沿阿拉伯海有约1050公里的海岸地带。2019-20财年，渔业给政府创造了4.1亿美元的财政收入。

政府渔业政策成谜

巴政府迄今未回复渔民协会所提出的关于中国渔船的疑问。德国之声联系到海事部联邦秘书利亚兹（Asif Riaz）办公室，但他拒绝就有关部门是否准予中国公司深海捕鱼权表态。

不过，俾路支省政府一位官员向德国之声匿名表示：“政府并没有彻底否认计划颁发执照给中国渔船。”但渔业论坛的阿里-沙怀疑，执照已经暗中颁发给中国渔船了，“否则他们为什么停靠在卡拉奇港？”

一些议员也对此事表示关切。议会海事常任委员会主席马格西（Mir Amer Ali Khan Magsi）向德国之声表示，他很惊讶中国拖网渔船已经抵达卡拉奇。“海事部告知我们的是，政府并无计划发放任何深海捕鱼许可给拖网渔船，因为这对环境有非常大的破坏。那么是谁允许这些拖网渔船停靠在卡拉奇呢？我们已经向政府官员提出质询，要求澄清。”

中国帮忙，卡拉奇修环线铁路 车站废弃多年 自1999年起，卡拉奇环线就停止了运行。该线路将这个巴基斯坦南部港口城市的工业区与经济区连接了起来。卡拉奇是巴基斯坦人口最多的城市，据估计，这里生活着2000万人。然而该市没有完善的公共交通系统。

中国帮忙，卡拉奇修环线铁路 混乱的交通 这条环线旨在改善卡拉奇混乱的道路交通，减少严重的环境污染。

中国帮忙，卡拉奇修环线铁路 铁轨已被覆盖 43公里环线铁轨的绝大部分还是在的，然而在环线停运后，很多人在铁轨旁、甚至铁轨上直接施工、盖房。

中国帮忙，卡拉奇修环线铁路 拆迁问题 根据官方估计，铁路沿线的5000幢房屋、7000座其他建筑物将被拆除。尽管遭到反对，该项目仍然将在今年开始动工。

中国帮忙，卡拉奇修环线铁路 居民抵制 2017年4月，对贫民窟的清理、拆迁引发了暴力抗议事件。居民与警方展开了巷战，并放火烧推土机。

中国帮忙，卡拉奇修环线铁路 “新丝路”的一部分 卡拉奇的这条新环线是中国“一带一路”计划的一部分，其资金来自于中巴经济走廊项目。 作者: Rodion Ebbighausen



渔业合作协会（Fishermen's Cooperative Society）主席贝尔（Hafiz Abdul Berr）也怀疑政府暗中批准了中国公司捕鱼。“他们过去就这样干过一次，但我们当时就把他们告上了法庭。”

环保人士指出，深海捕鱼应当全面禁止。瓜达尔环保活动人士拉希姆（Abdul Rahim）认为，深海捕鱼对海洋生态系统造成损害。“这会导致鱼虾和其它海洋生物被一网打尽，对环境具有毁灭性。

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