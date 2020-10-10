 中国渔船获准在巴基斯坦深海捕鱼？伊斯兰堡政策成谜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2020

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中国渔船获准在巴基斯坦深海捕鱼？伊斯兰堡政策成谜

巴基斯坦渔民团体声称，有中国拖网渔船在卡拉奇港停靠。他们怀疑，巴政府暗中颁发了深海捕鱼执照给中国公司。他们担心，这会影响巴基斯坦渔民的生计。

Pakistan Fischer bei Karatschi (picture-alliance/dpa)

巴基斯坦渔民资料图片

（德国之声中文网）巴基斯坦多个渔民团体向德国之声表示，该国政府计划向中国公司授予深海捕鱼权，而多艘中国拖网渔船一个月前已抵达南部城市卡拉奇。

DW.COM

美国以反恐不力为由宣布中止对巴基斯坦的安全援助款。中国外交部则表示巴基斯坦为反恐作出“突出贡献”。近来，中巴互动增多，美国的举动是否会进一步将巴基斯坦推向中国的怀抱？

在克什米尔危机的背景下，巴基斯坦总理伊姆兰·汗访华。分析人士认为，他希望在克什米尔问题上得到中方更多支持。伊姆兰·汗周二、周三分别与李克强和习近平会面，而这两位中国领导人均强调，“中方始终将巴基斯坦置于中国外交优先方向”。

巴基斯坦渔业论坛（Pakistan Fisherfolk Forum）主席阿里-沙（Muhammad Ali Shah）向德国之声表示：“约12艘中国拖网渔船在卡拉奇一处海岸停泊。如果有关部门并无意授予这些中国公司捕鱼权，那么这些拖网渔船为何获准在此停靠？”

“我们已经上告法庭了”，沙说道。他说，如果中国公司获准在巴基斯坦深海捕鱼，那么巴200多万渔民的生计将受到影响。

瓜达尔渔民联合会（Gwadar Fishermen Alliance）主席瓦约（Khudad Wajo）向德国之声表示：“政府根本不在乎我们，只想取悦于北京。”他说，各渔业联合会计划举行示威，抗议中国进入巴基斯坦渔业。

巴基斯坦信德省和俾路支省沿阿拉伯海有约1050公里的海岸地带。2019-20财年，渔业给政府创造了4.1亿美元的财政收入。

政府渔业政策成谜

巴政府迄今未回复渔民协会所提出的关于中国渔船的疑问。德国之声联系到海事部联邦秘书利亚兹（Asif Riaz）办公室，但他拒绝就有关部门是否准予中国公司深海捕鱼权表态。

不过，俾路支省政府一位官员向德国之声匿名表示：“政府并没有彻底否认计划颁发执照给中国渔船。”但渔业论坛的阿里-沙怀疑，执照已经暗中颁发给中国渔船了，“否则他们为什么停靠在卡拉奇港？”

一些议员也对此事表示关切。议会海事常任委员会主席马格西（Mir Amer Ali Khan Magsi）向德国之声表示，他很惊讶中国拖网渔船已经抵达卡拉奇。“海事部告知我们的是，政府并无计划发放任何深海捕鱼许可给拖网渔船，因为这对环境有非常大的破坏。那么是谁允许这些拖网渔船停靠在卡拉奇呢？我们已经向政府官员提出质询，要求澄清。”

  • Seit 1999 steht die Ringbahn Karachis still. Davor hat sie die Vororte mit den Industrie- und Wirtschaftszonen der Stadt verbunden.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    车站废弃多年

    自1999年起，卡拉奇环线就停止了运行。该线路将这个巴基斯坦南部港口城市的工业区与经济区连接了起来。卡拉奇是巴基斯坦人口最多的城市，据估计，这里生活着2000万人。然而该市没有完善的公共交通系统。

  • Die Bahnlinie soll dabei helfen, den chaotischen Straßenverkehr zu entlasten und die massive Luftverschmutzung zu reduzieren.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    混乱的交通

    这条环线旨在改善卡拉奇混乱的道路交通，减少严重的环境污染。

  • Ein Großteil der 43 Kilometer langen Gleisanlagen existiert nach wie vor. Allerdings haben Menschen nach Stilllegung der Bahnstrecke unmittelbar neben und sogar auf den Gleisen gebaut.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    铁轨已被覆盖

    43公里环线铁轨的绝大部分还是在的，然而在环线停运后，很多人在铁轨旁、甚至铁轨上直接施工、盖房。

  • Nach offiziellen Schätzungen müssen etwa 5000 Häuser und mehr als 7000 andere Behausungen entlang der ehemaligen Bahnstrecke abgerissen werden. Das Projekt soll trotz aller Widerstände noch dieses Jahr beginnen.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    拆迁问题

    根据官方估计，铁路沿线的5000幢房屋、7000座其他建筑物将被拆除。尽管遭到反对，该项目仍然将在今年开始动工。

  • Im April 2017 kam es bei der Räumung eines Slums zu gewalttätigen Protesten. Anwohner lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und zündeten Planierraupen an.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    居民抵制

    2017年4月，对贫民窟的清理、拆迁引发了暴力抗议事件。居民与警方展开了巷战，并放火烧推土机。

  • Die neue Ringbahn in Karachi ist Teil der Seidentraße-Initative Chinas. Das Geld stammt aus dem Fonds des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC).

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    “新丝路”的一部分

    卡拉奇的这条新环线是中国“一带一路”计划的一部分，其资金来自于中巴经济走廊项目。

    作者: Rodion Ebbighausen


渔业合作协会（Fishermen's Cooperative Society）主席贝尔（Hafiz Abdul Berr）也怀疑政府暗中批准了中国公司捕鱼。“他们过去就这样干过一次，但我们当时就把他们告上了法庭。”

环保人士指出，深海捕鱼应当全面禁止。瓜达尔环保活动人士拉希姆（Abdul Rahim）认为，深海捕鱼对海洋生态系统造成损害。“这会导致鱼虾和其它海洋生物被一网打尽，对环境具有毁灭性。

 

 

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