中国渔船公海捕鱼 厄瓜多尔非常担忧

(德国之声中文网) 太平洋东部的加拉帕戈斯群岛拥有众多独特的生物品种，撰写《物种起源》的生物学家达尔文曾经在这里获得了不小的启发。群岛周边水域的渔业资源也十分丰富，还有不少珍稀海洋生物。1979年，厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛被联合国教科文组织列为世界自然遗产。

两周前，厄瓜多尔海军在加拉帕戈斯群岛外的国际水域发现了大约260艘中国籍远洋渔船。环保组织"厄瓜多尔国际保护组织"(Conservación Internacional Ecuador)总干事苏亚雷斯(Luis Suárez)对德国之声表示，这已经是大批中国渔船连续第四年出现在这片海域，"由于洋流的缘故，这片海域的渔业资源极其丰富，所以他们来这里捕鱼。"

中国山东大学的海洋生态学家王亚民教授则认为，260条远洋渔船"相对于当地极其丰富的渔业资源而言，根本不会突破可持续捕捞的上限"。他在接受德国之声专访时指出，过度捕捞对海洋生态破坏巨大，但是并非每一片海域都已经出现了过度捕捞现象。

致力于保护东太平洋水域海洋迁徙动物的环保组织MigraMar并不同意王亚民的观点。该组织科学总监、海洋学家佩涅耶雷拉(César Peñaherrera)说："我们不知道这些渔船到底会有怎样的行为，不知道他们到底会捕多少鱼。我们只知道来了许多船，他们捕鱼、捕捞鱿鱼，然后在海上就把渔获转交给其他船只，由后者将渔获运回港口。过度捕捞对这片水域的种群规模、生态资源构成了很大的风险。这非常令人担心。"

加拉帕戈斯群岛海域鱼类资源极其丰富

中国渔船并未违法

佩涅耶雷拉的担心并非杞人忧天。2017年，一艘中国渔船被发现在厄瓜多尔水域非法捕捞珍稀鲨鱼品种，船员后来还被判了刑。不过，厄瓜多尔海事部门这一次面临的情况更加复杂。王亚民教授指出，200多艘中国渔船并未进入厄瓜多尔专属经济区，而是在公海作业。厄瓜多尔政府也承认这一点。

根据联合国海洋法公约，在专属经济区之外水域的渔业行为并不涉及沿岸国的权益。因此，中国渔船既没有侵犯厄瓜多尔的主权、也没有违反国际法。

加拉帕戈斯省省长雷(Norman Wray)在接受德国之声采访时指出，200海里专属经济区对于加拉帕戈斯群岛而言并不足够。"联合国海洋法公约本身就提到，为了生态保护，有必要推动相应的协议。目前我们已经在开始争取。"厄瓜多尔当局已经提议，在加拉帕戈斯群岛领海基线外设立350海里生态保护区，远远大于目前的200海里专属经济区。省长雷说，国际水域也需要有严格的规范。

中国学者王亚民认为，厄瓜多尔无法轻易地将200海里专属经济区扩大成350海里保护区，目前的提议"有炒作的嫌疑"。他特别强调，中国和厄瓜多尔在这片国际水域"并无冲突"，因为厄方渔船通常只在本国水域捕鱼，很少前往公海作业。王亚民同时也指出，如果真要设立大范围保护区，必须要经过复杂的国际谈判。

厄瓜多尔总统莫雷诺(Lenín Boltaire Moreno Garcés)近日对外界表示，由于加拉帕戈斯水域资源丰富，厄瓜多尔正受到外国渔船的巨大压力。他表示，将会和太平洋沿岸的其他拉美国家展开磋商，希望就这一威胁形成共同立场。

补贴政策造成产能过剩

加拉帕戈斯群岛距离中国本土1.5万公里，中国船只为何要舍近求远、绕过半个地球去捕鱼？王亚民教授对德国之声表示，最主要的因素就是中国民众的消费能力不断提高，海产品人均食用量连年增长；除了进口贸易，远洋船队出海捕鱼也是满足本国消费需求的重要途经。

根据中国渔业互保协会的统计，中国的远洋渔船数量超过两千艘，远远超过其他国家。环保组织绿色和平几年前发布报告指出，中国远洋渔船数量快速增长的原因不仅仅是国内消费需求激增，中国政府为远洋渔船支付的慷慨燃油补贴同样是重要推手。虽然补贴的初衷是为了减轻渔民负担，但是根据美国渔业专家马洛里(Tabitha Grace Mallory)的定量分析研究，95%的渔业补贴都会威胁鱼类资源的可持续性，长期而言还会削弱渔业的整体经济效益。

近年来，中国财政部、农业部已经在推动"减船转产"政策，试图扭转过往十多年补贴政策造成的产能过剩。就在今年6月，中国农业农村部渔业渔政局发布通知，拟于2020年在西南大西洋和东太平洋公海两处海域开始实施鱿鱼"自主禁渔"，其中就包括加拉帕戈斯群岛外的国际水域。

不过，根据王亚民教授对德国之声的介绍，针对加拉帕戈斯外水域的中国自主禁渔措施要到今年9月才会生效，且仅限于鱿鱼，对其他鱼类的捕捞作业几乎没有影响。

中国与加拉帕戈斯群岛相距1.5万公里



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