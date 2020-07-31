 中国渔船公海捕鱼 厄瓜多尔非常担忧 | 经济纵横 | DW | 31.07.2020

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厄瓜多尔

中国渔船公海捕鱼 厄瓜多尔非常担忧

厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛拥有丰富的渔业资源，近年来吸引了大量中国远洋渔船。虽然这些渔船并未闯入厄瓜多尔的200海里专属经济区，但是该国一些环保人士依然担心，“合法”的捕鱼行为也有可能破坏当地脆弱的生态环境。

Wort der Woche | Die Schwarmintelligenz (picture-alliance/Photoshot/B. Coleman)

加拉帕戈斯群岛水域的鱼类资源极其丰富

(德国之声中文网) 太平洋东部的加拉帕戈斯群岛拥有众多独特的生物品种，撰写《物种起源》的生物学家达尔文曾经在这里获得了不小的启发。群岛周边水域的渔业资源也十分丰富，还有不少珍稀海洋生物。1979年，厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛被联合国教科文组织列为世界自然遗产。

两周前，厄瓜多尔海军在加拉帕戈斯群岛外的国际水域发现了大约260艘中国籍远洋渔船。环保组织"厄瓜多尔国际保护组织"(Conservación Internacional Ecuador)总干事苏亚雷斯(Luis Suárez)对德国之声表示，这已经是大批中国渔船连续第四年出现在这片海域，"由于洋流的缘故，这片海域的渔业资源极其丰富，所以他们来这里捕鱼。"

中国山东大学的海洋生态学家王亚民教授则认为，260条远洋渔船"相对于当地极其丰富的渔业资源而言，根本不会突破可持续捕捞的上限"。他在接受德国之声专访时指出，过度捕捞对海洋生态破坏巨大，但是并非每一片海域都已经出现了过度捕捞现象。

致力于保护东太平洋水域海洋迁徙动物的环保组织MigraMar并不同意王亚民的观点。该组织科学总监、海洋学家佩涅耶雷拉(César Peñaherrera)说："我们不知道这些渔船到底会有怎样的行为，不知道他们到底会捕多少鱼。我们只知道来了许多船，他们捕鱼、捕捞鱿鱼，然后在海上就把渔获转交给其他船只，由后者将渔获运回港口。过度捕捞对这片水域的种群规模、生态资源构成了很大的风险。这非常令人担心。"

Ecuador Galapagosinseln (picture-alliance/dpa/F. Lanting)

加拉帕戈斯群岛海域鱼类资源极其丰富

中国渔船并未违法

佩涅耶雷拉的担心并非杞人忧天。2017年，一艘中国渔船被发现在厄瓜多尔水域非法捕捞珍稀鲨鱼品种，船员后来还被判了刑。不过，厄瓜多尔海事部门这一次面临的情况更加复杂。王亚民教授指出，200多艘中国渔船并未进入厄瓜多尔专属经济区，而是在公海作业。厄瓜多尔政府也承认这一点。

根据联合国海洋法公约，在专属经济区之外水域的渔业行为并不涉及沿岸国的权益。因此，中国渔船既没有侵犯厄瓜多尔的主权、也没有违反国际法。

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厄瓜多尔的财政状况十分糟糕，新冠危机之下更是有政府破产之虞。在该背景下，厄瓜多尔再次将目光投向了中国。该国近年来已经在经济上高度依赖北京，其砍伐雨林开发石油偿还中国债务的做法更是引发了高度争议。

上周，媒体披露中国“隆兴629”号远洋渔轮将印尼渔工抛进海中「海葬」的视频，引发印尼外交部关注与谴责。印尼外交部长与渔工会面了解情况，严正谴责中国籍船支的非人道待遇。

塞内加尔官方对外通报称，该国军方扣押了7艘中国在塞内加尔海域非法捕鱼的中国拖网式渔船。

几内亚渔业部长周四表示，将对近期在几内亚水域非法捕鱼的两艘中国工业渔船处以高达340万美元罚款。

阿根廷官员周二表示，海岸边防署周日向一艘在该国专属经济区非法捕鱼的中国远洋船开火并将其击沉。中方表示严重关切。

加拉帕戈斯省省长雷(Norman Wray)在接受德国之声采访时指出，200海里专属经济区对于加拉帕戈斯群岛而言并不足够。"联合国海洋法公约本身就提到，为了生态保护，有必要推动相应的协议。目前我们已经在开始争取。"厄瓜多尔当局已经提议，在加拉帕戈斯群岛领海基线外设立350海里生态保护区，远远大于目前的200海里专属经济区。省长雷说，国际水域也需要有严格的规范。

中国学者王亚民认为，厄瓜多尔无法轻易地将200海里专属经济区扩大成350海里保护区，目前的提议"有炒作的嫌疑"。他特别强调，中国和厄瓜多尔在这片国际水域"并无冲突"，因为厄方渔船通常只在本国水域捕鱼，很少前往公海作业。王亚民同时也指出，如果真要设立大范围保护区，必须要经过复杂的国际谈判。

厄瓜多尔总统莫雷诺(Lenín Boltaire Moreno Garcés)近日对外界表示，由于加拉帕戈斯水域资源丰富，厄瓜多尔正受到外国渔船的巨大压力。他表示，将会和太平洋沿岸的其他拉美国家展开磋商，希望就这一威胁形成共同立场。

补贴政策造成产能过剩

加拉帕戈斯群岛距离中国本土1.5万公里，中国船只为何要舍近求远、绕过半个地球去捕鱼？王亚民教授对德国之声表示，最主要的因素就是中国民众的消费能力不断提高，海产品人均食用量连年增长；除了进口贸易，远洋船队出海捕鱼也是满足本国消费需求的重要途经。

根据中国渔业互保协会的统计，中国的远洋渔船数量超过两千艘，远远超过其他国家。环保组织绿色和平几年前发布报告指出，中国远洋渔船数量快速增长的原因不仅仅是国内消费需求激增，中国政府为远洋渔船支付的慷慨燃油补贴同样是重要推手。虽然补贴的初衷是为了减轻渔民负担，但是根据美国渔业专家马洛里(Tabitha Grace Mallory)的定量分析研究，95%的渔业补贴都会威胁鱼类资源的可持续性，长期而言还会削弱渔业的整体经济效益。

近年来，中国财政部、农业部已经在推动"减船转产"政策，试图扭转过往十多年补贴政策造成的产能过剩。就在今年6月，中国农业农村部渔业渔政局发布通知，拟于2020年在西南大西洋和东太平洋公海两处海域开始实施鱿鱼"自主禁渔"，其中就包括加拉帕戈斯群岛外的国际水域。

不过，根据王亚民教授对德国之声的介绍，针对加拉帕戈斯外水域的中国自主禁渔措施要到今年9月才会生效，且仅限于鱿鱼，对其他鱼类的捕捞作业几乎没有影响。

Karte Distanz China Galapagosinseln ES

中国与加拉帕戈斯群岛相距1.5万公里


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中国渔船公海捕鱼 厄瓜多尔非常担忧

厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛拥有丰富的渔业资源，近年来吸引了大量中国远洋渔船。虽然这些渔船并未闯入厄瓜多尔的200海里专属经济区，但是该国一些环保人士依然担心，“合法”的捕鱼行为也有可能破坏当地脆弱的生态环境。  

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