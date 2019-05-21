中国消费者挺华为 专家:「美愈打爱愈深」

(德国之声中文网) 根据《南华早报》报导，虽然华为屡受美国禁令的打击，但不少中国消费者也因此开始觉得他们必须支持华为，因而将手机从苹果换成华为。 国际数据公司IDC亚太地区的资深研究经理考尔 (Kiranjeet Kaur) 表示: 「中国消费者对华为的爱只会随着美国对华为施加的禁令而升高，除非美国的禁令影响华为的硬件供应链，使他们无法如期在中国推出新手机。 」

IDC的数据显示，华为去年在中国市场的销售量占了整个市场的26.4%，而苹果则是占9.1%。 今年第一季，苹果的销售量下滑至7%，而华为的销售量反而上升了3%。 IDC告诉南华早报，苹果的iPhone销售量在群球各大市场持续下滑，而竞争者则不断侵蚀苹果的市占率。 该公司说: 「苹果在中国市场采取的减价及以旧换新策略也无法吸引更多消费者选择苹果手机。 」

分析师认为苹果在中国的市占率会持续下滑，而「转向华为」的口号将会因为中美贸易争端而在中国获得更大回响。

华为持续找寻生路

一名华为的资深管理人周二(5月21日)表示，他们是遭美国霸凌的受害者，并说他们正在与包含谷歌在内的伙伴合作，试图找到突破美国施加的贸易限制的有效方法。 但谷歌拒绝针对此事作出任何评论。

此前，美国政府表示因为华为的行为与华盛顿的国安与外交政策利益背道而驰，所以他们绝对对华为施加贸易限制。 谷歌Google母公司Alphabet周日 (5月19日) 宣布停止与华为的业务合作。 除了开放原始码授权的服务以外，部分技术服务将遭到终止。

谷歌的最新消息使华为在中国境外销售的智能型手机业务困境。 今后新生产的安卓智能型手机也将无法使用热门服务，包括Google Play商店，Gmail和YouTube应用程序。 华为的欧盟机构代表刘康告诉路透社: 「谷歌完全不想封杀华为，而我们目前也与他们密切合作，找寻应对眼前情况的方法。 」

刘康表示，华为并没有因谷歌作此决定而怪罪他们，并表示目前预测最终结果还言之过早。 他告诉路透社: 「美国的行为不只是对华为的攻击，而是对自由、以原则为基准的国际秩序的攻击。 」

华为照计划推出新机

虽然华为手机事业的未来仍有不少变数，但他们仍照原订计划在周二 (5月21日) 推出新的「荣耀」系列手机。 华为荣耀业务部总裁赵明在周二的发表会向上百名记者、部落客与分析师表示他很高兴见到这么多朋友。 他说: 「不论发生什么事，不论我们遇到什么样的困难，我们都会微笑并克服这些挑战。 我们会继续与国际社会沟通，说服他们使用我们的产品、科技与创新。 」

华为的新款手机Honor 20 Pro拥有四组相机，包含了广角、长焦镜头与一个微距镜头。 一名华为发言人表示，荣耀系列手机在谷歌宣布新的禁令前，就已经得到谷歌授权，所以荣耀系列手机不受禁令影响。

国际数据公司IDC的手机事业群副总杰洛尼莫 (Francisco Jeronimo) 表示，华为的荣耀系列让该公司成功吸引年轻族群以外的客群。 他说: 「荣耀对华为来说非常重要，因为荣耀不但维持低价，但也没有损及华为的品牌形象。 但随着周日谷歌宣布的消息，一切都变了。 目前有很多大家都无法回答的问题。 」

杨威廉/夏立民 (综合报导)