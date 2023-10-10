中国海警称驱离菲律宾炮艇 菲军方反驳

（德国之声中文网）菲律宾军方负责人周二（10月10日）批评中国海警局的一份声明是「政治宣传」。该份由中国海警局新闻发言人甘羽发布的声明称，中国海警驱离了「非法侵闯黄岩岛邻近海域」的菲律宾海军炮艇。

菲律宾武装部队参谋长布劳纳（Romeo Brawner）向路透社记者表示，中方所言并非事实：「中国海警当时就在那里，但这艘（菲律宾的）海军船只继续航行，并没有被驱离，它当时在执行海上巡逻的任务。」布劳纳指出：「我们仍然认为这是中国的政治宣传。」

中国海岸警卫队早些时候表示，在菲律宾海军炮艇无视多次警告后，已采取「必要措施」予以驱离。海岸警卫队发言人甘羽还提到，菲方行为侵犯中方主权，严重违反国际法和国际关系基本准则。

争议海域

黄岩岛，即菲律宾所称的斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal）是亚洲最具争议的海域之一，也是主权和捕鱼权争端的爆发点。

该区域位于菲律宾的专属经济区内，但中国声称对黄岩岛及其附近水域拥有「无可争辩的主权」。自2012年与菲律宾发生对峙以来，北京控制该浅滩已有十多年。

就在本次事件发生前一天，中国也警告菲律宾不要在南中国海的仁爱礁（菲方称为阿云津礁）进一步「挑衅」。

与中国交恶、和美国合作

上个月，菲律宾海警队表示已切断了中国设置的300米长的浮动屏障。菲律宾方面批评该浮障「阻止了菲律宾渔船进入浅滩，剥夺了他们的捕鱼和生计活动的权利」。

自菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos）去年上台以来，菲律宾与中国的关系恶化。马科斯深化了与华盛顿的关系，允许美军进入更多菲律宾军事基地，包括靠近台湾的菲律宾北部军事设施。

菲律賓總統小馬科斯同澳洲防長一同觀摩軍演

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。