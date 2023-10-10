中国海警称驱离菲律宾炮艇 菲军方反驳

中国海警宣称于黄岩岛附近驱离了一艘菲律宾炮艇，但菲律宾军方批评中方所言并非事实，而是中国方面的「政治宣传」。
（德国之声中文网）菲律宾军方负责人周二（10月10日）批评中国海警局的一份声明是「政治宣传」。该份由中国海警局新闻发言人甘羽发布的声明称，中国海警驱离了「非法侵闯黄岩岛邻近海域」的菲律宾海军炮艇。
菲律宾武装部队参谋长布劳纳（Romeo Brawner）向路透社记者表示，中方所言并非事实：「中国海警当时就在那里，但这艘（菲律宾的）海军船只继续航行，并没有被驱离，它当时在执行海上巡逻的任务。」布劳纳指出：「我们仍然认为这是中国的政治宣传。」
中国海岸警卫队早些时候表示，在菲律宾海军炮艇无视多次警告后，已采取「必要措施」予以驱离。海岸警卫队发言人甘羽还提到，菲方行为侵犯中方主权，严重违反国际法和国际关系基本准则。
黄岩岛，即菲律宾所称的斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal）是亚洲最具争议的海域之一，也是主权和捕鱼权争端的爆发点。
该区域位于菲律宾的专属经济区内，但中国声称对黄岩岛及其附近水域拥有「无可争辩的主权」。自2012年与菲律宾发生对峙以来，北京控制该浅滩已有十多年。
就在本次事件发生前一天，中国也警告菲律宾不要在南中国海的仁爱礁（菲方称为阿云津礁）进一步「挑衅」。
上个月，菲律宾海警队表示已切断了中国设置的300米长的浮动屏障。菲律宾方面批评该浮障「阻止了菲律宾渔船进入浅滩，剥夺了他们的捕鱼和生计活动的权利」。
自菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos）去年上台以来，菲律宾与中国的关系恶化。马科斯深化了与华盛顿的关系，允许美军进入更多菲律宾军事基地，包括靠近台湾的菲律宾北部军事设施。
（路透社）
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菲律宾在周一的“特别行动”中切断了中方在南海争议岛礁附近设置的浮动屏障。马尼拉还于周二表示，中国海岸警卫队已经清除了被菲律宾方面切断的浮障残余物，并补充说双方没有发生对峙。
在经历了中国海警船和海上民兵船的围追堵截之后，菲律宾海警又一次成功完成了为驻扎在南中国海仁爱礁“坐滩”军舰上的部队提供补给的任务。在场的路透社记者也经历了菲律宾海警船与中国船只之间常见的猫鼠追逐战。