中国海警新规生效 可拘“非法入境”外国人

一个月前发布的中国《海警机构行政执法程序规定》6月15日正式生效。根据新规，“非法进入”中国领海及其以内海域的外国船舶可以被扣留，有“非法出入境嫌疑”的外国人也可被拘留审查，时长可达60天。此前，菲律宾总统已经谴责过这一新规。

（德国之声中文网）根据中国《海警机构行政执法程序规定》第105条第三款，"对非法进入我国领海及其以内海域的外国船舶，经市级海警局以上海警机构负责人批准，可以依法扣留。"第257条则规定对于"有非法出境入境嫌疑的"外国人，海警机构可以拘留审查，上限30天，"案情复杂"时则可延长至60天。

南中国海是全球重要贸易水道，每年都有大约3万亿美元的货物经此运输。中国与多个邻国就南中国海岛屿的主权归属存在重大争议，北京几乎对整个南中国海的岛礁提有主权诉求。而根据2016年海牙国际仲裁庭的裁决，中国对南海岛礁的"历史性权利"没有法律依据，且所有南海岛礁皆不能产生领海以及专属经济区。

菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos)此前已经对中国海警新规表示了忧虑，称这是"非常令人担忧的升级"。菲武装部队总参谋长布劳纳6月14日则对媒体表示，马尼拉当局正在"研讨一系列措施以保护我们的渔民"，菲律宾渔民"被告知不要害怕，只需继续在菲专属经济区正常捕鱼即可"。

孙卫东: 南中国海海域最大的安全挑战来自美国 图像来源: FRANCIS R. MALASIG/AFP

近几个月来，中国与菲律宾频频在南海争议岛礁发生对峙，马尼拉指责中国海警对菲律宾船只采取"粗野且不人道的行为"，中国国防部长董军则在6月早些时候警告说，中方"在南海的克制是有限的"。中国外交部则强调，海警新规是为了"更好地维护海上秩序"。

正在举行峰会的西方七国集团领导人也在6月14日的闭幕声明中表示"反对中国在南海的军事化以及胁迫和恐吓活动"。不久前中国副外长孙卫东则说，南中国海海域最大的安全挑战来自美国，其军事部署将该地区拉入"军备竞赛漩涡"。

（法新社、路透社等）

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