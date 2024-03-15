中国海警又到金门海域巡查 航入台湾禁限制水域

（德国之声中文网）据中国海警微信公众号发布的消息，3月15日，福建海警于金门南面附近海域开展执法巡查。新闻稿称："为维护包括台湾在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全，中国海警将持续加强执法巡查。"

央视新闻则播出了记者海上拍摄的现场视频镜头。在央视播出的新闻画面中可以看到台湾海巡署的一艘悬挂中华民国国旗的巡防艇与中国海警船平行驶过。

台湾海巡署当天发表新闻稿称，下午2时46分发现4艘中国海警船于金门西南方海域航入金门禁限制水域，海巡艇全程严密伴航、广播驱离与监控，直到中国海警船航出禁限制水域。

国台办：正当之举

中国国台办发言人陈斌华周五表示，台湾是中国的一部分，大陆海警部门在金门附近海域开展执法巡查，"是维护相关海域作业秩序的正当之举"。

北京或对金门出手？当地居民怎么看

他指责"2·14"撞船事件发生以来，民进党当局"对其草管人命的做法不思悔改，对遇难者家属的正当诉求置之不理，还企图以其内部调查程序为借口推诿卸责、蒙混过关，引起包括金门民众在内的两岸同胞的共同反对与强烈愤慨"。

陈斌华还敦促"民进党当局必须尽快给遇难者家属和两岸同胞一个交代，大陆方面保留采取进一步措施的权利，一切后果由民进党当局承担"。

台湾海委会主委管碧玲3月13日已就金门渔船案致歉，她提到至今事情未得到解决，因为没有搜证，发生这样令人感到伤痛的过程，确实要痛加检讨。

“平均每天六、七艘船”

2月14日，一艘中国快艇进入金门附近海域越界捕鱼遭到台湾海巡船驱离，追缉期间两船相撞致快艇翻覆，造成2人身亡。撞船事件引发两岸对责任的争议及相互指责。

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

不久后的2月18日，中国海警局新闻发言人甘羽宣布，福建海警局将加强海上执法力量，在厦金海域开展常态化执法巡查行动。

台湾国防部长邱国正则在一周前的 3月7日在立法院表示，以往认定中共"第一击"是指开炮、开枪，但国军已更改"第一击"要件，现在只要航空或海航实体出现逾越行动，国军就视为第一击， 将予以反制。他说，目前环境改变，中国大陆对台的灰色地带袭扰方法很多，不见得要开枪或开炮。

台湾海巡署称，2月14日撞船事件发生以来，金门周边水域平均每天会发现6到7艘中国船只。

3月14日再度有中国渔船在金门外海发生船难，造成2人死亡。 根据中国媒体报导，中国渔船在东碇岛附近水域因不明原因沉没，船上6名渔工有2人遇难，2人在联合搜救中获救， 另有2人失踪。渔船翻覆原因尚不明。

台湾媒体注意到，国台办周五的声明只字未提兩岸联合搜救一事。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。