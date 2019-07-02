中国海外交流机构“挂名” 澳华裔女议员引争议

（德国之声中文网）廖婵娥（Gladys Liu）于1964年出生在香港。在5月的选举中，她当选澳大利亚国会众议院议员。她所代表的墨尔本奇瑟姆选区有大量华人选民。

本周二，澳大利亚广播公司（ABC）报道称，中国政府记录显示，1985年移民澳大利亚的廖婵娥在2003年-2015年间是中国海外交流协会两个省级分会的会员。据中国媒体报道，该协会"受国务院侨务办公室的业务指导"。现已划归统战部。

周二晚些时候，廖婵娥接受天空新闻电视台（Sky News）采访时表示，她"记不得"自己是这些省级分会的会员。"如果真如报道所称有12年之久，我却不记得，那我就不可能是个活跃会员，不是吗？" 她还表示："我可以告诉你，我从来不是这个委员会的会员。不过会发生这样的事，就是他们在你不知情的情况下把你的名字写上去。"

在周三的一份声明中，廖婵娥则表示，她2011年在广东海外交流协会有一个"名誉角色"。但她说与该组织不再有任何关系了。"遗憾的是，一些中国协会在人们不知情或没有得到他们允许的情况下，任命他们担任名誉职务。我不希望自己的名字被用在任何一个这些协会，并且我请求他们停止使用我的名字。"

廖婵娥在声明中表示："我已经从很多组织中辞职，我正在审核任何在我不知情或未经我许可的情况下把我加入成员的组织。"

反对党议员指责廖婵娥作出"误导性表态"。

在天空新闻台的采访中，廖婵娥还被问及是否认同国际仲裁庭称中国占领南中国海是不合法的。她回答说："我绝对把澳大利亚的利益排在第一位。"

在周三的声明中，廖婵娥表示："在领土主权争议中，我们不选边站，但我们呼吁各方依照国际法和平解决争议。"

反对党将廖婵娥与2017年辞职的前工党议员达斯季亚里（Sam Dastyari）相类比。后者因与中国富商黄向墨的"政治献金"有关而辞职。达斯季亚里受到指责，在一次新闻发布会上的表态违背了工党在南中国海主权争议上的政策。黄向墨当时也参加了发布会。

澳大利亚总理莫里森周三对廖婵娥表示支持，并否认她与达斯季亚里有可比性，称达斯季亚里"陷入自己所织的腐败网络"。

苗子/乐然（美联社）