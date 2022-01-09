中国海协会副会长：2022两岸关系会出现新变化

（德国之声中文网）在 “台海会客厅”节目中，中国海峡两岸关系协会（“海协会”）副会长孙亚夫接受了隶属中国官媒的新媒体“看台海”独家专访，回顾了2021年两岸关系，并对2022年两岸关系进行展望。

央视网、中新网、环球网等媒体均于1月9日发布了该采访，分“上”、“下”两期刊登。

在题为“2021年台海形势回顾（上）”中，孙亚夫表示，“2021年台海形势，从两岸政治关系、中美关系中的台湾问题方面来说是严峻复杂的，而且出现了新一轮的紧张。同时，在两岸经济、社会、文化交往方面，还是在继续进行，而且还有一些好的成绩，有一些好的消息。这是台海形势总的概貌。”

这位海协会副会长指出，“民进党推动‘台独’有新做法，产生新危害”，但是中方“采取有力措施，全方位遏制”。此外，“对美斗争艰苦，但我们顶住了美国的攻势，……而且还发展得挺好”。

他特别强调，中方在打击“台独”的同时，还继续采取很多措施团结台湾民众，称“不要把和平统一与武力统一割裂开来、对立起来”。

2022年是 “九二共识”达成30周年，孙亚夫在“2022年两岸关系展望（下）”中也特别提到这一点，称“民进党说‘九二共识这一页已经翻过去了’，而我觉得它是翻不过去的”，并表示国民党现在还表示认同“九二共识”,“那就要坚持一个中国原则。这是很重要的”。

他也提到，目前“台海形势基本格局还不会发生根本的变化”，同时2022年两岸关系会出现新变化，中共“二十大会提出未来五年对台工作的指导思想，做出新的决策部署，也有可能会提出一些新的主张，这会对推动对台工作、对台海形势产生积极影响”。

针对“国家统一是否有时间表？”对于这个问题，孙亚夫没有直接作答。他在专访中说，“实现我们民族复兴的过程，……当然会推动国家统一的进程”，“实现中华民族伟大复兴包含解决台湾问题”。

（来源：央视网，环球网等）

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