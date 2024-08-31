中国海军测量船进入日本领海 日方提出抗议

（德国之声中文网）周六（8月31日），日本防卫省在其网站上表示，一艘中国海军测量船（海洋二十五号）于当地时间上午 6 时左右进入日本西南部鹿儿岛县海岸附近的日本领土，并于上午 7 时 53 分驶离。日本防卫省补充说，日本一艘军舰和一架飞机对其进行了监控。

根据日本国家广播公司NHK报导，这是中国海军测量船过去一年来第10次驶经日本领海，如果将潜艇和情报收集船也计算在内，则是第13次。

日本防卫省表示，“防卫省和自卫队将坚决捍卫我国领土、领海和领空”。

日本外务省表示，日本已通过中国大使馆对中国测量船星期六入侵日本领海提出正式抗议。

最近，中国在日本水域和空域周围愈发强硬的活动引起了日本防卫省官员不安，他们也对中国和俄罗斯空军之间日益增长的军事合作感到担忧。

本周一，一架中国军机短暂进入日本西南空域，东京随即提出抗议。这是日本自卫队首次在日本空域发现中国军机。

中国外交部发言人林健周二强调，“中方无意侵入任何国家领空”。

尽管如此，美联社指出，中日两国之间的双边商业联系以及学者和商务人士之间的交流等依然保持强劲。

（路透社、美联社）

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