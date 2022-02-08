 中国海关暂停从立陶宛进口牛肉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2022

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中国海关暂停从立陶宛进口牛肉

中国海关总署宣布暂停接受立陶宛牛肉进口申报。这是台湾在立陶宛设立台湾代表处之后 ，中国对立陶宛采取的又一贸易限制措施。 ​

Litauen China Flaggen

（德国之声中文网）昨天（2月9日），中国海关总署在其网页上更新了《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》。更新的内容包括暂停接受自2月9日后（含2月9日）启运的立陶宛牛肉进口申报。

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澳大利亚贸易部长周六表示，对于中欧之间围绕立陶宛问题的贸易争端，澳方将寻求参与争端解决磋商，并解释这是出于“实质性的利益”。中国针对澳大利亚几项重要出口产品的惩罚性关税，给该国出口商造成严重损失。

立陶宛允许台湾开设代表处引发的外交争执仍在发酵。欧盟周四向世贸组织提起诉讼，状告北京对立陶宛实施歧视性贸易政策。

在去年立陶宛允许驻该国“台湾代表处”设立后，中国施压跨国公司与这个波罗的海国家断绝关系，令企业卷入政治争端。目前，立陶宛正为受到中国行动打击的企业建立1.3亿欧元的贷款基金。

1月27日，欧盟向世贸组织提告北京对立陶宛实施歧视性贸易政策。本周一，英国表示，将与美国和澳大利亚一起，支持欧盟在世贸组织提起有关贸易诉讼。

立陶宛经济部长接受德国之声专访时透露，预计最快今年秋天会在台湾开立办事处。专家分析，立陶宛近来一连串友台的举动符合该政府以民主自由核心价值为主的外交政策，并在亚洲拓展外交多样性。

路透社报道指出，如果肉类产品出口国国内爆发牲畜疾病，中国海关通常就会停止从该国进口肉类制品。但立陶宛最近没有向世界动物卫生组织（OIE）报告任何动物疾病。

本周一（2月7日）英国国际贸易大臣屈维里安(Anne-Marie Trevelyan)宣布，英国将加入美国和澳洲的行列，支持欧盟在世界贸易组织(WTO)提起贸易诉讼，指控中国对立陶宛实施贸易限制，反对“胁迫性贸易行为”。

中国海关总署在这之后宣布停止立陶宛牛肉进口申报。

欧盟委员会称，去年12月，立陶宛对华出口同比减少91%。

去年夏天立陶宛准许台湾在维尔纽斯开设台湾代表处。这引起中国政府的强烈不满。中国外交部召回驻立大使并宣布外交降级。

中国外交部发言人赵立坚今天（2月10日）在新闻例会上说：“立陶宛应该做的是正视客观事实，纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来，而不是混淆是非，恶意炒作，更不是拉拢其他国家联合对华。立陶宛应首先反思自身存在的人权劣迹，纠正其少数族裔蓄意虐囚和滥用暴力，对难民实施暴力酷刑和虐待的错误做法。”

台湾外交部发言人欧江安表示，对于中国不断透过各种恶劣手段施压立陶宛，破坏以规则为基础的世界经贸秩序，国际社会均应严加谴责，并声援无端遭此胁迫的立陶宛。 

她强调，台湾将坚定与国际民主盟友团结一致，持续以实际行动支持立陶宛度过难关，矢志维护双方紧密合作伙伴关系，展现民主阵营的团结与韧性。

中国是全世界最大的牛肉进口国之一，但是中国从立陶宛进口的牛肉数量很少。2021年，中国从立陶宛进口的牛肉总量仅为775吨，但全年牛肉总进口量达到236万吨。

台湾已经加强了从立陶宛的食品进口，以缓解中国采取的限制措施的影响。最近一次台湾从立陶宛进口的1200瓶朗姆酒在一个小时内被一抢而光。

观看视频 02:02

疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

（路透社）

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