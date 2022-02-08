中国海关暂停从立陶宛进口牛肉

（德国之声中文网）昨天（2月9日），中国海关总署在其网页上更新了《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》。更新的内容包括暂停接受自2月9日后（含2月9日）启运的立陶宛牛肉进口申报。

路透社报道指出，如果肉类产品出口国国内爆发牲畜疾病，中国海关通常就会停止从该国进口肉类制品。但立陶宛最近没有向世界动物卫生组织（OIE）报告任何动物疾病。

本周一（2月7日）英国国际贸易大臣屈维里安(Anne-Marie Trevelyan)宣布，英国将加入美国和澳洲的行列，支持欧盟在世界贸易组织(WTO)提起贸易诉讼，指控中国对立陶宛实施贸易限制，反对“胁迫性贸易行为”。

中国海关总署在这之后宣布停止立陶宛牛肉进口申报。

欧盟委员会称，去年12月，立陶宛对华出口同比减少91%。

去年夏天立陶宛准许台湾在维尔纽斯开设台湾代表处。这引起中国政府的强烈不满。中国外交部召回驻立大使并宣布外交降级。

中国外交部发言人赵立坚今天（2月10日）在新闻例会上说：“立陶宛应该做的是正视客观事实，纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来，而不是混淆是非，恶意炒作，更不是拉拢其他国家联合对华。立陶宛应首先反思自身存在的人权劣迹，纠正其少数族裔蓄意虐囚和滥用暴力，对难民实施暴力酷刑和虐待的错误做法。”

台湾外交部发言人欧江安表示，对于中国不断透过各种恶劣手段施压立陶宛，破坏以规则为基础的世界经贸秩序，国际社会均应严加谴责，并声援无端遭此胁迫的立陶宛。

她强调，台湾将坚定与国际民主盟友团结一致，持续以实际行动支持立陶宛度过难关，矢志维护双方紧密合作伙伴关系，展现民主阵营的团结与韧性。

中国是全世界最大的牛肉进口国之一，但是中国从立陶宛进口的牛肉数量很少。2021年，中国从立陶宛进口的牛肉总量仅为775吨，但全年牛肉总进口量达到236万吨。

台湾已经加强了从立陶宛的食品进口，以缓解中国采取的限制措施的影响。最近一次台湾从立陶宛进口的1200瓶朗姆酒在一个小时内被一抢而光。

观看视频 02:02 疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

（路透社）

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