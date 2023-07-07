中国海关宣布禁止进口日本福岛等地食品

国际原子能机构本周发布的安全审查综合报告指出，日本将储存在福岛第一核电站的处理水排海的计划符合该机构安全标准。本周五，中国海关总署宣布，为防范受到放射性污染的日本食品输华，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品。
（德国之声中文网）联合国国际原子能机构本周发布的安全审查综合报告指出，日本将储存在福岛第一核电站的处理水排海的计划符合原子能机构安全标准。该机构支持东京电力公司向海洋排放相当于约500个奥运会规格游泳池容量的经处理过的核废水。这些核废水是2011年日本大地震引发海啸导致福岛发生核事故时用来为核反应堆降温的污染水。
尽管日本保证废水经过过滤去除大部分同位素后是安全的，但是该排放水计划仍然遭到来自国内外的反对。
中国海关总署周五（7月7日）宣布，“为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，强化监管，严格实施100%查验，持续加强对放射性物质的检测监测力度，确保日本输华食品安全，严防存在风险的产品输入”。
中国海关总署还表示：“国际原子能机构近日就日本福岛核污染水排海方案发布的综合评估报告未能充分反映所有参加评估工作各方专家的意见，有关结论未能获得各方专家一致认可。日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。”
去年，中国是日本海鲜出口的最大买家，尽管中国是因该核事故而限制从日本部分地区进口食品的几个国家之一。
中国也是日本这项排水计划最激烈的批评者，称这威胁到海洋生物和人类健康。
中方此前就警告日本必须“承担其行动的一切后果”。该计划的实施将于未来几周内开始，最长需要40年时间排放完毕。
三名日本政府官员和一名执政党议员近几日匿名接受路透社采访时就曾表示，他们预计中国将扩大对日本海鲜的限制。
“我们认为他们可能会对日本海产品实施全面禁令。”一位官员表示，“他们想为此在经济上惩罚日本。”
他说：“对中国来说，日本海产品进口只占其市场的一小部分……但对日本来说，这是一个很大的市场。”
日本外务省表示日本已就排放问题与中国进行科学讨论，并将继续如此。
中国从2011年开始禁止从日本47个县中的10个县（包括福岛县和首都东京）进口海鲜，并禁止从其中9个县进口所有食品和饲料；允许从其他县进口海鲜，但必须进行放射性测试。
日本的数据显示，日本渔业捕捞的绝大多数海鲜都在国内消费。尽管有禁令，中国去年仍是日本海鲜出口的最大买家（按价值计算）。
中国市场占日本海鲜出口的22.5%，价值870亿日元（6.04亿美元），其次是香港（19.5%）和美国（13.9%）。中国购买了日本扇贝出口总量的一半以上。
香港政府周二表示，当日本开始实施排放计划时，香港将“立即采取控制措施，包括对来自高风险县的水产品实施进口管制”。
中国表示，在日本开始实施排放计划后将加强对海洋和海产品的监测。
韩国消费者在排放计划实施前抢购海盐和其他产品。韩国政府也承诺加强监控，试图缓解民众担忧，但并未威胁要扩大对日本产品的禁令。
在中国，一些消费者在社交媒体上呼吁抵制日本产品。这一波舆情上周短暂地打击了日本化妆品制造商资生堂的股价。
（路透社）
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