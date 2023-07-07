中国海关宣布禁止进口日本福岛等地食品

（德国之声中文网）联合国国际原子能机构本周发布的安全审查综合报告指出，日本将储存在福岛第一核电站的处理水排海的计划符合原子能机构安全标准。该机构支持东京电力公司向海洋排放相当于约500个奥运会规格游泳池容量的经处理过的核废水。这些核废水是2011年日本大地震引发海啸导致福岛发生核事故时用来为核反应堆降温的污染水。

尽管日本保证废水经过过滤去除大部分同位素后是安全的，但是该排放水计划仍然遭到来自国内外的反对。

中国海关总署周五（7月7日）宣布，“为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，强化监管，严格实施100%查验，持续加强对放射性物质的检测监测力度，确保日本输华食品安全，严防存在风险的产品输入”。

中国海关总署还表示：“国际原子能机构近日就日本福岛核污染水排海方案发布的综合评估报告未能充分反映所有参加评估工作各方专家的意见，有关结论未能获得各方专家一致认可。日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。”

去年，中国是日本海鲜出口的最大买家，尽管中国是因该核事故而限制从日本部分地区进口食品的几个国家之一。

中国也是日本这项排水计划最激烈的批评者，称这威胁到海洋生物和人类健康。

中方此前就警告日本必须“承担其行动的一切后果”。该计划的实施将于未来几周内开始，最长需要40年时间排放完毕。

三名日本政府官员和一名执政党议员近几日匿名接受路透社采访时就曾表示，他们预计中国将扩大对日本海鲜的限制。

“我们认为他们可能会对日本海产品实施全面禁令。”一位官员表示，“他们想为此在经济上惩罚日本。”

他说：“对中国来说，日本海产品进口只占其市场的一小部分……但对日本来说，这是一个很大的市场。”



一些中国消费者呼吁抵制日本产品

日本外务省表示日本已就排放问题与中国进行科学讨论，并将继续如此。

中国从2011年开始禁止从日本47个县中的10个县（包括福岛县和首都东京）进口海鲜，并禁止从其中9个县进口所有食品和饲料；允许从其他县进口海鲜，但必须进行放射性测试。

日本的数据显示，日本渔业捕捞的绝大多数海鲜都在国内消费。尽管有禁令，中国去年仍是日本海鲜出口的最大买家（按价值计算）。

中国市场占日本海鲜出口的22.5%，价值870亿日元（6.04亿美元），其次是香港（19.5%）和美国（13.9%）。中国购买了日本扇贝出口总量的一半以上。

香港政府周二表示，当日本开始实施排放计划时，香港将“立即采取控制措施，包括对来自高风险县的水产品实施进口管制”。

中国表示，在日本开始实施排放计划后将加强对海洋和海产品的监测。

韩国消费者在排放计划实施前抢购海盐和其他产品。韩国政府也承诺加强监控，试图缓解民众担忧，但并未威胁要扩大对日本产品的禁令。

在中国，一些消费者在社交媒体上呼吁抵制日本产品。这一波舆情上周短暂地打击了日本化妆品制造商资生堂的股价。

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



（路透社）

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