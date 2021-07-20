中国海上扩张 法国将组「南太平洋警卫队」抗滥捕

（德国之声中文网）法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周一（19日）表示，法国和南太平洋国家将启动南太平洋海岸警卫队网络，以打击「掠夺」行为，法国总统顾问《路透社》透露，中国正扩大其海上影响力之际，成立警卫队的目标为了防止非法捕捞。

《路透社》报导，美国和法国丶日本丶澳大利亚和新西兰在内的盟国，正在积极扩大在太平洋地区的活动，以对抗中国的日益增加的影响力。报导也提到，太平洋岛屿虽面积不大，但控制了大片丰富的海洋资源，被称为「专属经济区」，也在美洲和亚洲间形成海上边界。

马克龙在与南太平洋国家，包括澳大利亚丶马绍尔群岛丶巴布亚新几内亚的领导人以及新西兰和其他太平洋国家的代表举行视频会议后表示，「我们都是遭到侵略的受害者，因此我希望促进南太平洋的海洋合作」。

马克龙说：「我们将以信息共享丶业务合作和共同培训为三个主要目标，建立南太平洋海岸警卫队。」但是他在谈话中并未提到中国。当被问及该政策是否针对中国海上扩张时，一名法国总统顾问说，该政策针对的是「私人」的非法捕捞。

报导提到中国渔船为了增加渔获，已经大幅扩张其捕捞海域，且与南海诸国甚至阿根廷发生争端。

不过，《路透社》称，因中国近海的鱼量越来越少，无论是私人船或商业渔船，为了增加渔获，中国渔船已大幅扩张其捕捞海域到东南亚水域。

更早前，《华尔街日报》4月的报导称，中国的捕鱼船队已然远超其他国家，发展成为全球最大的捕鱼船队，外国政府丶渔民和保护组织指责中国船队非法捕鱼，包括使用违禁设备和闯入其他国家海域，不仅破坏当地经济，威胁到包括加拉帕戈斯群岛周围的生态系统。

该报导引用伦敦的研究机构海外发展研究院(Overseas Development Institute)数据称，在领海外执行作业的中国船只总数多达1.7万艘，官方数据和分析家的估测表明，与中国实力最接近的竞争对手台湾和韩国总共拥有约2,500艘这样的船只。

2020年底，美政府报告指责中国在世界范围大量非法捕鱼，遭到中国外交部驳斥，强调「中方建立了完善的远洋渔业管理制度，执行全球最严的渔船船位监测管理措施」。

（路透社丶华尔街日报）

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