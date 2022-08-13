中国测量船远望5号获准停靠斯里兰卡港口

（德国之声中文网）中国第三代航天远洋测量船远望5号在延宕几天之后获准在斯里兰卡汉班托塔港（Hambantota）停靠。根据媒体报道，远望5号是中国最新一代的太空跟踪船之一，用于监视卫星、火箭和洲际弹道导弹的发射，因为也可以被称为“间谍船”。

停靠港口只是用来补给吗？

远望5号在斯里兰卡港口停靠引起印度方面的不安与担忧。印度方面表示，这艘测量船有可能对相邻的印度军用设施进行间谍侦测。新德里政府对中国不断加强在印度洋和斯里兰卡的部署怀有极大疑虑。美国政府也对远望5号的活动表示关注。

斯里兰卡外交部保证，这艘船只是在南部的汉班托塔港停留至8月22日用于装载补给物资且不会在相关水域进行任何研究活动。

食品能源来自印度 资金来自中国

按照原计划远望5号应该在上周四就停靠斯里兰卡港口。有媒体报道称，斯里兰卡政府表示由于印度方面对安全的担忧，请求北京推迟远望5号的停靠时间。

此前新德里政府向遭遇严重经济危机的斯里兰卡提供了规模庞大的援助，其中包括食品、能源、药品等等。

但与此同时，斯里兰卡指望中国同意重组斯里兰卡积欠的债务。中国是斯里兰卡最大的债权国之一。债务重组是斯里兰卡获得国际货币基金组织援助项目的前提条件之一。

中国向斯里兰卡提供了数十亿美元的贷款用于经济发展项目。但其中一些项目被批评为意义不大。其中就包括汉班托塔港。2017年，斯里兰卡由于无法偿还债务，同意将汉班托塔港租赁给中国99年。

政治分析师卡兰索利亚（Ranga Kalansooriya）在接受美联社采访时说：“鉴于该地区的地缘政治动态和斯里兰卡在经济方面的严重脆弱性，斯里兰卡在外交层面上正在两边冒险。”

他说，斯里兰卡无力排除（中印）两个区域大国的影响力，总统维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）所需完成的任务不仅仅是挽救国家经济，同时还要维护外交平衡。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 新总统维克拉马辛哈宣誓就职 7月20日，斯里兰卡议会宣布在议会总统选举投票中，临时总统维克拉马辛哈（Ranil Wickremesinghe)获得过半票数，当选斯里兰卡总统。7月21日，维克拉马辛哈宣誓就职。维克拉马辛哈现年73岁，曾多次出任总理，担任国会议员长达45年。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 政治危机漩涡 先前，南亚国家斯里兰卡一夜变天，在民众掀起了全国性抗议浪潮后，7月15日，斯里兰卡议长阿贝瓦德纳宣布总统拉贾帕克萨正式辞职，由总理维克拉马辛哈出任临时总统。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 抗议者冲击总统府 拉贾帕克萨将走人的消息是在数万抗议者冲进其官邸数小时后宣布的。总统府官员当时透露，拉贾帕克萨本人已被转移至一个更安全的地方。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 总统府内游泳 这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 总理私宅被烧 抗议者还冲入现任总理维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe ）的私人住宅，并放火焚烧。事件发生后，维克拉马辛格在召集所在党高层紧急会议后，宣布愿意卸任，为建立一个包括所有政党在内的新政府让路。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 催泪瓦斯对付示威者 在政府耗尽用于进口必需品的外汇后，数月来，2200万人口的斯里兰卡经历了不断飙升的通货膨胀和长时间断电，终使民众忍无可忍。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 维克拉马辛格曾亲口宣布国家财政“破产” 不久前，维克拉马辛格承认斯里兰卡财政告竭，前所未有的经济危机将至少持续到明年底。积欠外国债权人500多亿美元（485亿欧元）债务的这个国家，汽油、药品和食品正快速耗尽。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 困境中的百姓 国家燃料耗尽，百姓不得不找寻替代物：做饭用木柴，自行车替代汽车。一些人说，它们实际上都无法成为真正的替代品，但严峻的经济危机让人别无选择。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 独立以来最严重经济危机 斯里兰卡正处于自1948年获独立地位以来最严重经济危机之中。今年4月，该国进入外债违约状态。维克拉马辛哈承诺拿出一救济方案及新的经济计划，以期有资格申请国际货币基金组织救助。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 呼吁团结起来共同克服危机 对于维克拉马辛哈当选总统，斯里兰卡反对派存有异议，认为他也需要为当前的经济危机负责。维克拉马辛哈当选后在议会发表讲话，呼吁停止分裂 ，“与我一起共同让国家摆脱危机”。



(法新社、美联社、路透社、德新社)

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