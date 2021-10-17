中国测试高超音速导弹？北京否认 美国密切关注

（德国之声中文网）英国《金融时报》近日援引5位匿名消息人士报道称，中国在今年8月测试了一枚可携带核弹头的超高音速导弹。报道还称，中国在超高音速武器发展方面的进展令美国情报部门"措手不及"。

北京方面已经否认《金融时报》的报道。在本周一（10月18日）中国外交部的例行记者会上，发言人赵立坚回应称，据了解，此次试验是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。世界上有多家公司都开展了类似试验。航天器返回前分离的是航天器配套装置，将在陨落大气层的过程中烧毁解体，落于东海海域。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在周一表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统发展，但他拒绝直接评论有关北京测试了具有核能力的高超音速导弹的报道，只表示华盛顿将继续关注北京在军事方面的挑战。

"我们密切关注中国武器、其先进能力及系统的发展，这只会加剧该地区的紧张局势"，奥斯汀是在访问格鲁吉亚期间的新闻发布会上做出该表态的。

此前，美国和俄罗斯都测试过高超音速武器。对于"高超音速导弹"的通常定义为飞行速度超过五倍音速的导弹，这种新一代武器更难探测和拦截。

中国官媒："别死盯中国高超音速导弹"

在《金融时报》的报道发表后，中国官媒环球网10月17日发表社评称，"别死盯中国高超音速导弹，请视野宽些吧"。文中写道，"如果金融时报的报道属实，那将意味着中国的核威慑体系又多了一个关键的新成员，对美国的对华战略优势心态构成新的打击"。但文章随后表示，"这种顶级国防机密如果中国官方不主动对外公布，外界通过技术监测手段得出的判断就只能是推测性的"，表示探讨报道有多大真实性没有意义。"重要的是，随着中国经济科技实力不断增强，我们在关键军事技术领域缩小与美国的差距甚至形成可能有某些单项超过美国的能力，是不可阻挡的趋势……"

这篇社评还表示，"中国不会有在全球挑战美国军事主导地位的意愿，美国也不应有其全球军事霸权可能旁落的担心"，同时指出"中国的军事建设将会聚焦台海和南海"，"中美未来的战略平衡不能靠开展极限军备竞赛来实现，双方要重新构建一定的战略互信"。

（路透社等）

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