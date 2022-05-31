中国流亡诗人廖亦武：我的愤怒仍然是很年轻的

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
长年旅居德国的中国流亡诗人廖亦武目前人在台湾访问，期间正好将遇到六四天安门事件33周年。当年他因为朗诵《大屠杀》遭到关押，气候几经磨难流亡海外。今年63岁的他接受德国之声专访，谈他如何用愤怒文笔对抗独裁国家。
身份是学者和作家的王书君曾在纽约帮助创建一个反共民运组织。他被指控收集在美中国异议人士和人权活动家、维吾尔人、西藏人和台湾独立倡导者的情报，并发送给中国政府。
香港「六四纪念馆」去年被当局调查后宣布闭馆，如今「六四」领袖王丹等民运人士开始募款，欲建立首个海外「六四纪念馆」，位址选在美国纽约。
香港各大学接连传出移除六四艺术品，有人认为这是学术自由受到侵害，又或是反映六四在香港已经没有讨论的空间，也有人指称这是「一国两制」不存在的证明。德国之声访问香港媒体人曾志豪与六四学运领袖周锋锁，听听他们的看法。
台湾悼念六四晚会因疫情改线上举行，并在台北设立实体悼念亭，供民众献花。今年也有泰国与缅甸的组织参与晚会，这是「奶茶联盟」首度出席台湾的六四相关活动。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版