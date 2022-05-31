中国流亡诗人廖亦武：我的愤怒仍然是很年轻的

大学移除六四艺术品 香港自由剩多少?

香港各大学接连传出移除六四艺术品，有人认为这是学术自由受到侵害，又或是反映六四在香港已经没有讨论的空间，也有人指称这是「一国两制」不存在的证明。德国之声访问香港媒体人曾志豪与六四学运领袖周锋锁，听听他们的看法。