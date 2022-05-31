 中国流亡诗人廖亦武：我的愤怒仍然是很年轻的 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2022

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时政风云

中国流亡诗人廖亦武：我的愤怒仍然是很年轻的

长年旅居德国的中国流亡诗人廖亦武目前人在台湾访问，期间正好将遇到六四天安门事件33周年。当年他因为朗诵《大屠杀》遭到关押，气候几经磨难流亡海外。今年63岁的他接受德国之声专访，谈他如何用愤怒文笔对抗独裁国家。

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