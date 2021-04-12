中国派25架军机扰台 专家: 冲着美军舰而来

(德国之声中文网) 在美国国务卿布林肯11日表示对中国对台的侵略行动表示担忧後，中国12日派出25架军机飞入台湾西南部的防空识别区。这除了是连续10日有中国军机进入台湾的防空识别区外，也是台湾国防部去年9月开始公开中国军机扰台消息後，中国军机扰台数量最高的一次行动。

这次中国一共派出2架运8反潜机丶1架空警500预警机丶4架歼10丶14架歼16丶4架轰6K进入台湾的西南防空识别区。台湾国防部表示，空军派遣空中巡逻兵力去应对，透过广播与防空飞弹追踪并驱离中国军机。

台湾国防安全研究院的学者苏紫云告诉台湾中央社，他认为这次中国派25架军机进行空中行动，可能与美军航舰打击群有关。他指出，中国的辽宁号11日由台湾海峡北上，显示可能与25架中国军机进行海上训练。

此前，中国派遣最多军机扰台的一次军事行动是今年3月26日，当天台湾与美国签署「设立海巡工作小组了解备忘录」，而中国派出20架军机飞入台湾的西南防空识别区，另有数架中国军机也飞入台湾东南方的区域。

一名不愿具名的美国国务院发言人12日告诉台湾的中央社，美国有注意到中国持续在区域内进行威胁性的活动，其目标也包含台湾，美国对此表达关切。该名官员呼吁中国政府停止在军事丶外交与经济上对台湾施压，并与台湾进行有意义的对话。

美国国务卿布林肯11日在接受美国媒体NBC访问时曾说，美国对中国对台湾发动的侵略行动感到担忧，并警告说，如果任何一国试图以武力改变西太平洋的现状都是一个「严重的错误」。他虽然不愿正面回应美国是否会对中国在台湾的行动作出军事回应，但他重申根据《台湾关系法》，美国长期承诺确保台湾有能力自卫，并维持西太平洋的和平与安全。

对台最大威胁：「灰色地带冲突」

专家将中国派遣军机扰台的策略形容成「灰色地带冲突」，而美国智库「战略暨国际研究中心」的亚洲资深顾问葛来仪上个月在接受德国之声访问时表示，台湾未来几年面临最大的威胁便是中国的「灰色地带冲突」。

她认为，长期来说，台湾可能会为了应付中国的「灰色地带冲突」，付出更大的代价，尤其是台湾空军所承受的压力以及维护军机的成本。葛来仪告诉德国之声：「最终，中国想用这种灰色地带冲突的压力来说服台湾人民，他们别无选择，不得不成为中国的一部分。」

台湾淡江大学国际事务与战略研究所的教授黄介正则认为，尽管「灰色地带冲突」不等于全面战争，但中国通过这种方法还是给台湾施加了很大的压力。他告诉德国之声：「中国的灰色地带冲突可以给台湾的作战能力带来一种持续的压力。我认为台湾应该特别注意这些战术带来的威胁。」

台湾国防部的智库11日也特别针对中国的「灰色地带冲突」发布评估，警告中国这样非武力的扩张策略未来恐成为常态，这样的做法也会让被攻击方不知该以军事或警察力量回应，导致决策时间延长。

国防院国家安全所副研究员李俊毅在一篇相关的分析报导中指出，中国的「灰色地带冲突」是透过渐进丶不引发防守以武力回应的方式造成既成事实，而这个现象不只发生在南海，也发生在台湾的防空识别区。他认为，这代表中国认定周边国家与美国难以有效反制灰色地带冲突的行动，并可能决定继续透过这个策略制造对中国有利的环境。

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