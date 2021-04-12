 中国派25架军机扰台 专家: 冲着美军舰而来 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国派25架军机扰台 专家: 冲着美军舰而来

中国12日派出25架军机飞入台湾的西南防空识别区，创下中国军机扰台数量最高的一次行动。中国军事专家葛来仪警告，中国的「灰色地带冲突」是台湾未来几年面临最大的威胁。

China Peking | Chinesische Bomber

中国12日派出25架军机侵入台湾的西南防空识别区。

(德国之声中文网) 在美国国务卿布林肯11日表示对中国对台的侵略行动表示担忧後，中国12日派出25架军机飞入台湾西南部的防空识别区。这除了是连续10日有中国军机进入台湾的防空识别区外，也是台湾国防部去年9月开始公开中国军机扰台消息後，中国军机扰台数量最高的一次行动。

这次中国一共派出2架运8反潜机丶1架空警500预警机丶4架歼10丶14架歼16丶4架轰6K进入台湾的西南防空识别区。台湾国防部表示，空军派遣空中巡逻兵力去应对，透过广播与防空飞弹追踪并驱离中国军机。

台湾国防安全研究院的学者苏紫云告诉台湾中央社，他认为这次中国派25架军机进行空中行动，可能与美军航舰打击群有关。他指出，中国的辽宁号11日由台湾海峡北上，显示可能与25架中国军机进行海上训练。

此前，中国派遣最多军机扰台的一次军事行动是今年3月26日，当天台湾与美国签署「设立海巡工作小组了解备忘录」，而中国派出20架军机飞入台湾的西南防空识别区，另有数架中国军机也飞入台湾东南方的区域。

USA Außenminister Antony Blinken

美国国务卿布林肯11日在接受美国媒体NBC访问时曾说，美国对中国对台湾发动的侵略行动感到担忧。

一名不愿具名的美国国务院发言人12日告诉台湾的中央社，美国有注意到中国持续在区域内进行威胁性的活动，其目标也包含台湾，美国对此表达关切。该名官员呼吁中国政府停止在军事丶外交与经济上对台湾施压，并与台湾进行有意义的对话。

美国国务卿布林肯11日在接受美国媒体NBC访问时曾说，美国对中国对台湾发动的侵略行动感到担忧，并警告说，如果任何一国试图以武力改变西太平洋的现状都是一个「严重的错误」。他虽然不愿正面回应美国是否会对中国在台湾的行动作出军事回应，但他重申根据《台湾关系法》，美国长期承诺确保台湾有能力自卫，并维持西太平洋的和平与安全。

对台最大威胁：「灰色地带冲突」

专家将中国派遣军机扰台的策略形容成「灰色地带冲突」，而美国智库「战略暨国际研究中心」的亚洲资深顾问葛来仪上个月在接受德国之声访问时表示，台湾未来几年面临最大的威胁便是中国的「灰色地带冲突」。

DW.COM

去年，平均每三天就会有一批次解放军军机飞入台湾航空识别区。德国《日报》发表文章分析为什么台湾民众面对北京的武吓依然泰然自若地追求小确幸。瑞士《新苏黎世报周日版》评论指出， 很多国家不想在美中之间选边站，但是美中之间的竞争会逼迫其它国家以这样或者那样的方式表明自己的立场。

《金融时报》以及《商业内幕》引述消息人士称，美国及其盟国的情报显示，中国军机1月23日在台湾防空空域演习，模拟打击位于南中国海的罗斯福号航母编队。美军一名发言人表示，美军将继续坚持在南海国际水域航行。

在中国解放军连日派战机飞入台湾的防空识别区後，前美国国防部官员唐安竹 (Drew Thompson) 告诉德国之声，中国此举是惯性的军事行动，并非直接向拜登政府发出警讯。

她认为，长期来说，台湾可能会为了应付中国的「灰色地带冲突」，付出更大的代价，尤其是台湾空军所承受的压力以及维护军机的成本。葛来仪告诉德国之声：「最终，中国想用这种灰色地带冲突的压力来说服台湾人民，他们别无选择，不得不成为中国的一部分。」

台湾淡江大学国际事务与战略研究所的教授黄介正则认为，尽管「灰色地带冲突」不等于全面战争，但中国通过这种方法还是给台湾施加了很大的压力。他告诉德国之声：「中国的灰色地带冲突可以给台湾的作战能力带来一种持续的压力。我认为台湾应该特别注意这些战术带来的威胁。」

台湾国防部的智库11日也特别针对中国的「灰色地带冲突」发布评估，警告中国这样非武力的扩张策略未来恐成为常态，这样的做法也会让被攻击方不知该以军事或警察力量回应，导致决策时间延长。

国防院国家安全所副研究员李俊毅在一篇相关的分析报导中指出，中国的「灰色地带冲突」是透过渐进丶不引发防守以武力回应的方式造成既成事实，而这个现象不只发生在南海，也发生在台湾的防空识别区。他认为，这代表中国认定周边国家与美国难以有效反制灰色地带冲突的行动，并可能决定继续透过这个策略制造对中国有利的环境。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

China Rüstungsexport l Der chinesische Flugzeugträger Liaoning

忧台海局势升温 美密切监控辽宁号 12.04.2021

美国国务卿布林肯11日重申，美国对中国向台湾发动的侵略行动感到担忧，并警告任何以武力改变现状的行为都是「严重错误」。与此同时，美国海军也密切监控中国航母行踪。

USA Quad Gipfel Biden, Harris, Blinken

美日峰会聚焦中国 专家：东京强权中求平衡 12.04.2021

日美领导人16日即将於华府会晤，消息人士称双方将针对中国人权丶台海及其他议题发表公开声明。专家告诉德国之声，夹在两大强权中的日本必须在地缘政治与经济利益间取得平衡。

Militärmanöver Malabar

美外交官:一旦台海局势突变 美澳将采取联合行动 01.04.2021

美国驻澳大利亚一名高级外交官表示，美澳正在研讨“各种可能性”，以应对台湾问题引发军事冲突的风险。

广告

媒体看中国

Symbolbild USA China Beziehungen

德语媒体：不让21世纪成为中国的世纪

《法兰克福汇报》认为，抵制北京冬奥并不会让世界更美好。《时代周报》刊登了德国联邦政府欧美关系协调员撰写的客席评论，呼吁欧美联手确保21世纪依然是西方的世纪而非中国的世纪，并警告欧洲切勿切图在美中新冷战中保持中立。  