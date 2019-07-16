中国派出新战将 投资者叹贸易战终点遥远

(德国之声中文网) 中国将商务部长钟山纳入贸易谈判团队。在华盛顿眼中，他是一个强硬派人物，而美国媒体认为这也代表中国国家主席习近平在贸易谈判中想要稳住中国的立场。

钟山周一 (7月15日) 接受人民日报专访时表示: 「美方对我挑起经贸摩擦，违反世贸组织原则，是典型的单边主义、保护主义。 我们要发扬斗争精神，坚决维护国家和人民利益，坚决维护多边贸易体制。 」

美国媒体CNBC报导，近期中美贸易谈判的进展，毁掉了不少分析师与投资者期望中美能尽速达成贸易协议的希望。 美国独立投资银行Evercore ISI的中国研究团队领导人斯特拉斯汉 (Donald Straszheim) 向CNBC表示，中美两方目前都尚未订定面对面会晤的时程，而他认为中美贸易谈判正在逆向发展。 他说: 「我认为双方目前的立场差距比去年底还大。 」

中国外交部周二也回应特朗普对中国第一季经济成长率做出的评论，表示特朗普所谓「因为经济放缓，中国迫切希望与美国达成协议」，完全是一种误导。 中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示: 「达成经贸协议绝不是中方单方面的诉求，美方也有这个需求。美国社会各界人士和广大消费者强烈反对对华加征关税，强烈反对贸易战，这种声音就足以说明一切。 」

耿爽呼吁美国与中国共同努力，在相互尊重、平等相待的基础上，通过对话协商解决经贸摩擦，争取达成一份互利双赢的协议。 他表示: 「这符合中美两国人民的共同利益，也是国际社会的普遍期待。 」

华盛顿抨击世贸组织判决

美国政府周二 (7月16日) 抨击世界贸易组织 (World Trade Organization) 做出的判决，认为这个结果可能让中国对美国进行制裁。 根据美联社报导，这次2比1的裁决其实要追溯到2007年与2012年中美之间的争议案与后续上诉，事实上与美国对价值2500亿美金的中国商品施加关税一事无关。

世贸组织在最终判决中，同意美国的看法，认为中国让国营企业以不公平的低价提供中国公司各式零件。 然而，世贸组织也认为美国错估对中国施加的关税，并表示如果美国不重新计算关税的话，中国将可以对美国进行反击性的制裁。

美国贸易谈判代表办公室表示，这项判决违反了世贸组织的规则，也会减低这些规则在反制中国国营企业进行不公平补助时的效力。 目前，美中双方在美国指控中国以侵略性的策略来窃取商业机密后，陷入了长达一年的贸易对峙。

杨威廉/罗法(路透社、美联社)