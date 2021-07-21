中国洪灾死亡数字攀升  救援行动持续

(德国之声中文网) 根据河南省政府新闻办周日 (7月25日)发布的资料，截至25日12时，河南强降雨已致63人遇难、5人失踪。中国其他地区的人们正准备应对台风暴雨还有河水暴涨。

该新闻发布会也介绍，强降雨造成全省139个县和1464个乡镇1144.78万人受灾，已紧急避险转移86.19万人。

郑州当地居民持续清理淤泥、遭毁损的汽车和其他碎片。虽然雨势已经减弱，但一些街区仍在等待深达两米的水排出。士兵们则铺设沙袋以填补造成淹水的河堤缺口，中国官媒《环球时报》报道，中国军警将石头和沙袋倒入新乡渭河上一个100米长（300英尺）、8米深（25英尺）的缺口。

根据德新社，造成强降雨的主因台风「烟花」目前正威胁着中国的其他地区，沿海城市附近的海浪高达5至7米。出于安全考虑，上海和浙江省各城市的机场，上海附近的所有高速旅行交通，以及迪斯尼和其他游乐园都已关闭。

送物资进灾区

美联社报道，7月25日，运载水和食物的卡车涌入河南新乡市，将饮用水、方便面和其他物品送至当地体育场。志愿者协助分发这些物资时，现场不时有「加油，新乡 」的欢呼声。

住在新乡的张美荣 (音译)对美联社表示，当来自邻近的山东省菏泽市的人们前来帮忙时，她非常感动，她让女儿给他们拍照。

美联社新闻提到另一个捐物资的行动，企业主韩媛(音译)和她的员工将一箱箱消毒剂装上卡车，运往该市的凤泉区，那里是重灾区之一。她表示，该地是养育她的城市，他们每个人都在为保护这个城市而奉献己力。据报，到目前为止，凤泉区的居民仍在一个救济站排队登记领取干净的用水。

一家回收站的老板卢青海(音译)告诉美联社，因为洪水冲走了该站的一些废料，她损失了3万至4万元人民币（4,700至6,200美元），是她年收入的三分之一。

卢青海表示，她家虽然在25日晚上恢复了供电，但仍然需要清洁的水。她说：「当（洪水）最严重的时候，没有电，我什么都看不见。当我闻到一些不同的味道时，水已经到了我的床上。」

新华社报道，3架军用直升机搭载饮用水、药品、食物等救援物资，前往新乡市辉县洪州乡、峪河镇等受灾严重、交通不便地区，采取空投、落地分发等方式为灾区提供援助。新华社早前报道，河南各地的直接经济损失估计为139亿元人民币（20亿美元）。

(德新社、美联社等)

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