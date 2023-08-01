 中国洪灾死亡人数增 河北分洪撤近百万人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国洪灾死亡人数增 河北分洪撤近百万人

台风＂杜苏芮＂带来连日豪雨，在中国华北地区引发大范围洪灾，至1日已有20人丧生。河北省启动了7处蓄滞洪区，有84.74万人紧急被迫转移，以减轻京津防洪压力。

8月2日，北京街头的洪灾景象。

8月2日，北京街头的洪灾景象。

（德国之声中文网）根据中国官方统计，华北连日暴雨洪灾已造成至少20人死亡、30多人失踪。中国国家主席习近平日前指示全力搜救。台湾总统蔡英文8月1日亦以简体字在推特表达慰问，称她＂期盼受灾地区早日脱离洪害，回复正常生活＂。

北京市防汛抗旱指挥部表示，至1日6时止，北京已有11人罹难、27人失踪，其中2名死者系因救灾殉职，亦有救援队员值勤时落水失踪。北京全市共转移12.7万民众，亦有多趟途经北京的列车因灾受阻，旅客被暂时安置在附近村庄。

河北省方面，至1日中午已有9人死亡、6人失踪。根据中国官媒新华社，河北省启动了7处蓄滞洪区分洪，＂减轻京津防洪压力＂，有84.74万人被迫因此撤离。

澎湃新闻报导，河北涿州市公安局1日透过官方微博发布讯息，指当地＂全域停水，部分停电，物资供应暂时满足，但不知道能支撑多久＂，且救援设备不足，正在征求船舶转移民众。

根据中国中央气象台1日晚间发布的暴雨蓝色预警，河北、北京部分地区2日仍有大雨，洪涝灾害恐进一步加剧。

北京周边山洪爆发、损失惨重

北京门头沟重灾

至7月31日夜间，北京已关闭了100多条山区道路，并将超过12.7万人撤离风险地区。由于河流水位暴涨，北京市首次启用了25年前修建的一处滞洪水库蓄洪，以减轻洪水对下游地区的压力。

据人民日报客户端报道，北京大部分地区至1日仍处防洪红色预警中，"持续降雨引发洪水、山洪、地址灾害等此生风险增大"。当局提醒民众继续注意防护。

当地媒体的报道和社交媒体的帖子显示，倾盆大雨、停水、停电以及食品供应受阻影响到部分市民的正常生活。受灾较严重的北京房山区表示，将动用直升机向一些被洪水切断交通的山村投放食品、饮用水和其他应急物资。

据央视报道，在门头沟区沿河城火车站，因3辆列车被阻，旅客受困，军方出动4架直升机空投食品、雨衣、毛毯等救援物资。

门头沟区是北京此次洪水的重灾区

门头沟区是北京此次洪水的重灾区

降水突破极值

1日，北京市区多条地铁线路，尤其是通往西部郊区的地铁线依然停运。民航实时追踪应用Flight Master显示，北京两大国际机场周二有近400个航班被取消，数百次航班延迟。

《南方都市报》报道，北京市防汛抗旱指挥部副指挥、市应急管理局副局长刘斌周二表示，7月31日全市平均降雨量已达2012年北京"7·21"特大暴雨水平，并承认防汛"非常困难"。

2012年7月21日前后北京遭遇自1951年有气象记录以来最大的暴雨，导致160万居民受灾，79人遇难。

风暴和洪水毁坏了部分基础设施

风暴和洪水毁坏了部分基础设施

此次据气象部门的监测，7月29日20時至31日12時，北京全市平均降雨量为170.9毫米，其中房山区和门头沟区平均降雨量分别为346.6毫米和320.8毫米，几乎是北京全市平均降雨量的兩倍。

7月30日到31日，多个国家气象观测站日降水量突破历史极值，河北局地甚至接近1000毫米，两天内降雨接近当地两年的降水量。

据新华社报道，为应对京津冀地区暴雨洪涝灾害，中国财政部、应急管理部8月1日紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持防汛救灾工作，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

北京特大暴雨已致2死　数万人被转移

因台风“杜苏芮”带来创纪录的降雨量，北京和毗邻的河北省有数万人被迫紧急疏散。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒北京市民尽量不要外出。

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海

“杜苏芮”来势凶猛，先在菲律宾北部登陆，接着扫过台湾西南部，直逼中国广东、福建两省。所到之处，暴风豪雨造成灾难。

相关内容

Children wearing raincoats play at the closed Forbidden City as a rainstorm soak Beijing, Sunday, July 30, 2023. Forbidden City and other tourist destinations in the capital city were ordered to close after authorities issued a red alert for rainstorms, as heavy rains brought by Typhoon Doksuri are expected to pound the Chinese capital and vast areas in the north. (AP Photo/Andy Wong)

北京特大暴雨已致2死　数万人被转移 31.07.2023

因台风“杜苏芮”带来创纪录的降雨量，北京和毗邻的河北省有数万人被迫紧急疏散。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒北京市民尽量不要外出。

An aerial view shows flooding in Fuzhou after Typhoon Doksuri made landfall and brought heavy rainfall, in Fujian province, China July 29, 2023. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

“风王”北上！中国发暴雨红色警报应对台风“杜苏芮” 29.07.2023

超强台风“杜苏芮”扫过菲律宾、台湾、中国南部多地之后开始北上。给包括北京在内的多地带来强降雨。中国气象局发布暴雨红色预警，专家警告称周末的暴雨可能会引发严重的洪水。

(210720) -- ZHENGZHOU, July 20, 2021 (Xinhua) -- Danger signs are installed on a waterlogged road in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, July 20, 2021. More than 144,660 residents have been affected by torrential rains in central China's Henan Province since July 16, and 10,152 have been relocated to safe places, the provincial flood control and drought relief headquarters said Tuesday. A total of 16 large and medium-sized reservoirs have seen water levels rise above the alert level after torrential rains battered most parts of the province on Monday and Tuesday. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)

水灾仍在继续：湖北遭遇极端强降雨 多人遇难 13.08.2021

继河南、内蒙古等地后，湖北多地也遭遇特大暴雨，引发灾情。截至8月13日，已造成21人死亡。目前，强降水仍在继续，多地发布预警。与此同时，“为何今年暴雨频发”、“雨还要下多久” 也成为中国网络热搜词条。

广告

评论分析

民進黨候選人賴清德目前在台灣各家民調保持領先。

客座評論：三打一還是三家混打的台灣總統大選？

2024台灣總統大選倒數半年，柯文哲、侯友宜、郭台銘還有他們的支持者打成一團，本來應該一對三的民進黨候選人賴清德，好像可以好整以暇地看他們三家互打，某些媒體甚至說是「保送當選」，但實際情況未必如此。