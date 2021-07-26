中国洪灾死亡人数上升  信息封锁状况频传

(德国之声中文网) 根据河南省政府周四(7月29日)公布的消息，郑州洪灾造成的死亡人数跃升至99人。郑州市政府副秘书长张江涛表示:「截至目前，在此次灾情中，郑州又有26人不幸遇难，其中新密18人，荥阳8人。」

9天前，郑州创纪录的暴雨淹没了该市的地铁系统，造成14人死亡，并将街道变成奔腾的河流，冲走了许多车辆。暴风雨随后向北移动，淹没了该省的其他地区，包括受灾严重的新乡市。虽然一些地区的水已经退去，但其他地区仍然被淹，救援和清理工作正在进行。当局说仍有更多人失踪，估计经济损失为910亿元人民币（141亿美元）。

敏感的死亡人数

河南省受到暴雨洪灾影响，死亡人数有多少的问题不断涌现。中国媒体报道，在郑州的一个被淹没的隧道里发现了200多辆汽车残骸。这一发现引起了人们对乘客是否能及时脱险产生疑问，也想知道隧道事故造成的伤亡数字与事发经过。

此外，根据香港众新闻报导，郑州地铁外持续有人献花，一名年轻男子尝试用空拍机记录这个画面时，遭到一群男子围殴，抢走他的无人机，还将他的手向后拗。男子躺在地上哀嚎说:「他们把我的无人机砸坏了，还弄断我的胳膊。」后来是其他围观民众伸出援手，大喊:「为啥不准在这拍?为什么不能把真相告诉公众。」

新闻提到，除了这名男子开拍受阻，拍下50米献花空拍照的《南方都市报》记者陈冲以及《财新》记者陈亮分别遭到公安要求删除照片和被公安带走。此外有关荥阳王宗店村传出有23人因洪水失踪死亡的消息也被官方封锁，不久前官方才在这里拍下在灾情后抢救出一名4个月大女婴的消息。随后新华网发文澄清，王宗店村死亡人数为8人，但失联人数在统计当中。但目前官方以消毒为由，不开放外人进入。

(综合报道)

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