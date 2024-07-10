中国泳队涉禁药事件调查：结果公布仍被质疑

世界反兴奋剂机构任命一名瑞士检察官展开的独立调查显示，该机构“没有偏袒”23名禁药检测呈阳性的中国游泳运动员。该结果遭到质疑。中方对这一报告也作出回应。

（德国之声中文网）世界反兴奋剂机构（WADA）周二（7月9日）发布的一份调查报告称，在对23名中国游泳运动员禁药检测呈阳性的案件中没有偏袒中国。

今年4月，德国电视一台（ARD）和美国《纽约时报》报道称，2021年东京奥运会前夕，23名中国游泳运动员被测出违禁药物曲美他嗪（TMZ）阳性。中国反兴奋剂机构的解释是：这些游泳运动员的阳性药检结果是团队在不知情的情况下摄入了酒店受污染的食物所致。相关运动员得以继续参加体育赛事，因为世界反兴奋剂组织认为，无法反驳酒店食物受到污染的理论，由此认定运动员没有过错。

此事一经曝光，世界反兴奋剂机构受到有关不作为的批评。该机构由此邀请瑞士检察官科蒂尔（Eric Cottier）展开了一项独立调查。在一份中期报告中，科蒂尔得出结论认为，世界反兴奋剂机构在处理此案时没有对中国表现出“偏袒或屈从”，该机构决定让相关游泳运动员免受处罚是“合理的”。

世界反兴奋剂机构因中国泳队涉禁药事件饱受批评。。 图像来源: picture-alliance/dpa/EPA/J. C. Bott

质疑的声音

然而报告附件透露，世界反兴奋剂机构科学与医学高级主管拉宾（Olivier Rabin）“仍然对中国当局所描述的污染的真实性表示怀疑”，但“无法以充分证据排除污染可能”，因此“别无选择，只能接受这一结论”。

他的同事马佐尼（Irene Mazzoni）在分析中表示同意拉宾的看法，同时“对酒店厨房中发现的微量曲美他嗪表示怀疑，因为这不仅是在比赛两个月后发现的，而且还未能确定曲美他嗪的来源”。“尽管如此，她还是接受了世界反兴奋剂机构的决定，”报告附件指出。

针对世界反兴奋剂机构宣布的独立调查结果，当初参与揭露这一事件的《纽约时报》认为：“世界反兴奋剂机构澄清自己不存在不当行为的决定，恐怕难以让反兴奋剂专家和其他批评人士满意，尤其是美国的批评人士。他们认为，调查员科蒂尔是由该机构官员特意挑选出来的。”该报补充道，科蒂尔的调查范围有限：例如，他的调查没有探究中国最初如何处理这些案件的，也没有对中国为洗脱那些游泳运动员受的指控所用的信息予以研究。

中方反应

就最新的调查结果，中国外交部发言人林剑在周三的例行记者会上回应称，中方相信瑞士独立检察官作出的结论，支持世界反兴奋剂机构在全球范围内实施独立、公平、一致和有效的治理。林剑批评道，美方持续进行无中生有的炒作，攻击有关国际组织，目的就是诋毁中国优秀运动员，影响中国运动员参加巴黎奥运会。

这名发言人还表示，中方认为，美方没有任何资格对全球反兴奋剂的治理体系和中国的反兴奋剂工作指手画脚、横加干涉。林剑强调：“我们敦促美方尊重奥林匹克精神，恪守国际法和国际关系基本准则，停止自说自话，不要搞人为制造的虚假叙事和泛政治化的认知操弄。”

2021年药检呈阳性的23名中国游泳运动员包括东京奥运会双料冠军张雨霏。 图像来源: Marko Djurica/REUTERS

反兴奋剂体系的信任危机？

美国反兴奋剂机构（USADA）首席执行官泰加特（Travis Tygart）则认为，最新报告“仍然没有回答大多数关键问题”，并指责世界反兴奋剂机构“基本上用有限的范围和极短的时间限制了科蒂尔的调查”。

泰加特补充道：“从一开始，我们的目标就是代表清白的运动员揭露事实和真相。除非世界反兴奋剂机构领导层认同这一目标，并停止对任何异议声音散布恶毒攻击，否则全球反兴奋剂体系将失去信任。”

世界反兴奋剂机构主席班卡（Witold Banka）对调查结果表示欢迎，重申对该机构处理此案的方式的批评是源于“地缘政治”紧张关系。 班卡同时警告，该机构正在考虑对批评者采取法律行动。

此外，美国司法部正在刑事调查世界反兴奋剂机构对此案的处理。有国会议员在最近的听证会上曾质疑美国政府是否应继续资助世界反兴奋剂机构。

上个月，《纽约时报》披露称，2021年东京奥运会前涉禁药风波的23名中国游泳运动员中，有三名早在几年前就曾被测出克仑特罗（Clenbuterol，俗称瘦肉精）阳性，但世界反兴奋剂组织也未采取任何行动。

（德新社，法新社等）

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