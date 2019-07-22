 中国泳星孙杨被禁赛8年 | 足坛体坛 | DW | 28.02.2020

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中国泳星孙杨被禁赛8年

国际体育仲裁法院周五宣布，中国体育名将孙杨被禁赛8年。这是对世界反兴奋剂机构起诉孙杨和国际泳联一案的仲裁结果。这意味着，孙杨可能无缘今年的东京奥运会。

Brasilien - Olympia - Schwimmer Yang Sun (Getty Images/J. Finney)

（德国之声中文网）现年28岁的孙杨是中国最有名的游泳运动员，曾在两届奥运会摘金。

在孙杨与国际反兴奋剂机构的起诉案中，国际体育仲裁法庭（CAS）周五（2月28日）宣判孙杨和国际泳联败诉，禁赛8年，即日生效。

Gwangju 2019 FINA World Championships: - Mack Horton, Sun Yang und Gabriele Detti (picture-alliance/dpa/MAXPPP/VCG)

2019年光州世锦赛的这一幕传遍世界：获得男子400米自由泳亚军的霍顿拒绝登上领奖台，与冠军孙杨合影

中国媒体对该新闻也进行了报道，同时强调"这并非最终结果"。根据规则，接受仲裁的双方可以在15天之内提起上诉。

中国泳协随后发表声明，称对国际体育仲裁法庭的仲裁结果“深表遗憾”，称泳协对兴奋剂一贯“零容忍”，支持孙杨以法律手段维护自身的权益。

中国游泳名将孙杨近年来被卷入兴奋剂丑闻。2018年9月，针对孙杨的一次赛外兴奋剂检查因孙杨与兴奋剂检测人员发生冲突、破坏采样未能完成。

延伸阅读：先拿金牌，然后禁赛？

2019年1月，国际泳联反兴奋剂委员会作出裁决，认为孙杨不存在违反《世界反兴奋剂条例》的行为，2018年9月的这次兴奋剂检查无效。2019年3月，世界反兴奋剂机构（WADA）就国际泳联对孙杨兴奋剂检测的裁决，向国际体育仲裁法庭提出上诉。

延伸阅读--孙杨：可以预料的争议 仍未可知的将来

2019年11月，国际体育仲裁法庭在瑞士蒙特勒针对世界反兴奋剂机构对孙杨和国际泳联的上诉进行了公开听证。2020年2月28日，国际体育仲裁法庭宣布仲裁结果。

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