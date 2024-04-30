中国：法塔赫、哈马斯在京对话并“取得进展”

中国外交部称，巴勒斯坦两个彼此纷争的组织哈马斯和法塔赫在北京举行了对话，以推进巴勒斯坦内部和解。

（德国之声中文网）中国外交部发言人林剑周二（4月30日）表示，应中方邀请，法塔赫和哈马斯代表在北京就“推进巴内部和解深入坦诚对话”。

林剑没有透露对话的具体日期。他说，双方表达了通过对话协商实现和解的意愿，并“取得积极进展”。

传统上，中国支持建立独立巴勒斯坦国，并屡次表示支持两国方案。北京与法塔赫和哈马斯都保持联系。

去年10月7日，恐怖组织哈马斯向以色列发动血腥屠杀，引发加沙战争。中国官方称在此冲突中持中立立场，并多次呼吁停火谈判。但迄今为止，北京未对哈马斯向以色列发动的恐怖袭击作出谴责。

法塔赫与哈马斯

法塔赫和哈马斯是巴勒斯坦两大组织，也是激烈的对手。一些年来，两个组织之间有过和解谈判，但迄今未取得真正的进展。2006年，哈马斯在巴勒斯坦最后一次议会选举中获胜。此后一年，哈马斯以暴力抢夺了对加沙地带的独一控制权，将法塔赫从该地区驱逐出去。哈马斯此后也负责加沙地带民众的供给。

巴勒斯坦民族权力机构（PA）以及法塔赫主席阿巴斯此后实际上仅治理约旦河西岸。华盛顿希望在加沙战争后，由重振的巴勒斯坦民族权力机构接管加沙的控制权，以此推动两国方案，促成中东和平。以色列拒绝该计划。

以色列之敌哈马斯 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

恐怖组织哈马斯的《宪章》中要求毁灭以色列国，并以暴力建立从约旦河到地中海的伊斯兰国家巴勒斯坦。哈马斯此前曾发出信号，可能加入巴勒斯坦解放组织（PLO），由此成为巴勒斯坦各地区统一政府的一部分。巴勒斯坦外长马尔基今年初表示，只有在哈马斯承认以色列的生存权并放弃武装斗争的前提下，这才可能设想。

据媒体报道，哈马斯一名高级官员此前表示，该组织可以接受五年或更长的停火，以建立1967年边界的独立巴勒斯坦国。他说，在这种情况下，哈马斯将放下武器，转变为政党。但国际社会所要求的对以色列的承认以及签署和平条约，被认为对哈马斯而言极不可能。专家也对哈马斯提出的这一说法表示质疑。

此外，这也被视为哈马斯企图在加沙战争后仍保持权力的一种尝试。对以色列而言，去年10月7日的血腥屠杀后，该国的目标是彻底摧毁哈马斯的军事和政治能力。

（德新社）

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