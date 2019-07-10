中国汽车销售持续下跌 德商仍倚赖中国市场

(德国之声中文网) 根据中国公布的最新数据，汽车销量在6月份下跌7.8％。这个全球最大的汽车市场在中美贸易战和中国及经济增长放缓下受到衝击。其中，开发电动汽车的制造商受到的影响最大。

根据中国汽车工业协会，去年在中国卖出了170万辆SUV，轿车和小型货车。协会表示，2019年前6个月的总采购量较去年同期下降14％，大约1010万辆。销售数量低于原来的持平预设。

中国汽车销售成长率从去年6月就开始负成长。主因还是贸易战造成中国经济前景不明，让消费者失去信心。在中国城市物价和房价都涨的状况下，主力消费族群推迟购买汽车的计划。

虽然中国在最近一个季度保持稳定经济增长，但多得益于政府更高的支出和银行贷款。伯恩斯坦分析师朱斌和洪流在一份报告中表示，过去的一年对于那些以为汽车销售可以直线成长的人来说是一个令人警醒的教训。 他们说:「事实证明，即使在中国，汽车(销售)也是周期性的。」

中国政府正推动电动车的发展，以缓解空气污染、降低燃油对进口的依赖，同时发展高科技制造业。到2025年。北京希望新能源汽车的年销量达到700万辆，其中包括纯电动汽车、插电式混合动力车和燃料电池汽车。这相当于中国整个汽车市场的20%。这也让全球和中国汽车制造商竞相争食这块大饼。

不过去年的中国汽车销量在近30年来首次出现下滑，从2017年下降4.1％至2370万辆。2019年6月份，包括卡车在内的整体车辆的购买量比去年下降9.6％至200万辆。6月中国品牌销售额下降12.2％至66万4000辆，市场份额下降3.9个百分点至39.5％。购买纯电动和汽电混合动力SUV，轿车和小型货车的比例上升80％至15万2千000辆。

从数据来看，德国车在中国市场占比很大，大众汽车更是排在第一。许多德国车商仍倚赖中国市场。

虽然北京为了要促进电动车的发展，投入数十亿美元的研究补助和现金补贴，但这个补贴将在明年年底结束，政府接下来需要将压力转移到汽车制造商，为他们制定强制性的电动车销售目标。这需要汽车制造商投入资金，开发能在价格、性能和风格上有条件与传统汽车竞争的电动车。

中国最具雄心的国内品牌吉利汽车本周公布其6月销量下降29％，警告其上半年利润将下降40％。大众汽车公司则表示，大众品牌汽车与中国合作伙伴6月份销量增长14.2％至26万1100辆。上半年整体销量下降3.6％，为140万辆。通用汽车则没有公布6月的数据，但表示第二季度销售总量为75万3926辆。日产汽车公司表示，6月销量与去年同期的13万1071辆相当，上半年销售额下降0.3％至71万8268辆。

宝马表现如何

德国汽车制造商宝马周三(7月10日)在慕尼黑宣布，与去年同期相比，6月全球销量增长1.4％，达到20万3523辆。其中，中国销售额就占总量的五分之一，中国销量也出现强劲增长。

宝马的SUV系列车款不仅仅在美国制造，现在也在中国生产，方便抢进全球最大市场。今年上半年，宝马在SUV系列中，型号名称中有X的销量比去年前6个月增加了23.1％。虽然整体轿车产业出现成长疲软，但宝马1月至6月的高档汽车销量却增加1.6％，销量达到108万辆。

夏立民/罗法 (美联社，德新社)