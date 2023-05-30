中国“汉化运动”如何影响全国穆斯林社群？

（德国之声中文网）中国云南省一座清真寺的局部拆除计划上周引发警民冲突，引起了国际社会对中国政府汉化伊斯兰教五年计划影响的关注。

网上视频显示，数十名戴着防暴盾牌和警棍的警察云南纳古镇的纳家营清真寺外推开一群愤怒的当地居民，后者向他们投掷物品。相关视频很快被中国社交媒体平台删除。当地政府于5月28日发布通知，要求参与冲突的人「立即停止一切违法和犯罪行为」。

据报道，已有多名当地居民被警方逮捕。居住在海外的回族穆斯林活动人士对德国之声表示，中国当局仍在敦促参与冲突的人自首，并誓言按原计划拆除清真寺的圆顶和尖塔。

居住在美国的知名回族活动人士马举（音译）表示：「当地居民仍然坚决抵制政府拆除清真寺重要结构的计划，当地政府没有撤回上周部署到现场协助驱散冲突的警察。」

纳家营清真寺并非第一个面临局部拆除的伊斯兰宗教场所。过去几年间，宁夏、甘肃、河南甚至北京的清真寺都发生过圆顶和尖塔被当地政府拆除的情况，并用中国式屋顶取而代之。

这是中国政府「汉化」伊斯兰教计划的一部分，该计划旨在消除宗教中的「外来影响」，同时确保宗教与中国政府规定的传统价值观相符。

曼彻斯特大学的中国政治讲师斯特劳普（David Stroup）表示：「在习近平的许多演讲中都表明，他将外来宗教意识形态或传统视为威胁，而伊斯兰教是他非常关注的一个。」

中国的五年「汉化」计划

据中国官媒《环球时报》在2019年1月的一篇报道，中国在该年通过了一项旨在在五年内「汉化」伊斯兰教的法律，强调有必要确保伊斯兰教「与社会主义相容」。

2020年9月的一次政府会议上，中国领导人习近平重申了确保「宗教健康发展」的必要性。 习近平在中国官媒新华社发表的一篇文章中表示：「要深入做好意识形态领域工作，深入开展文化润疆工程」。

2022年9月，中国政协原主席汪洋对中国伊斯兰教协会新一届领导班子成员，他们需要「深入推进中国伊斯兰教中国化」，「听党话、跟党走的政治立场任何时候不能含糊」。 英国普利茅斯大学的历史与政治讲师汉娜·提克（Hannah Theaker）指出，中国一些清真寺被拆除，其他一些则被合并，这是减少清真寺总数政策的一部分。

提克表示，中国政府还关闭了许多宗教学校和机构，同时加强对宗教领袖的意识形态控制。她告诉德国之声：「这些措施伴还随着对清真寺社区和非汉族社区（特别是移民）的高度骚扰性的监视。」

维族遭到同化 学者先被噤声

强制同化

一些海外回族穆斯林对德国之声表示，许多中国穆斯林无法再维持符合传统伊斯兰教义的生活方式。

一位生活在马来西亚的回族穆斯林女士表示：「中国政府从破坏穆斯林宗教场所着手，迫使我们同化到他们所建立的宗教规范中。」

曼彻斯特大学的斯特劳普补充说，北京的汉化运动实质上是试图建立一个中共批准版本的伊斯兰教，使民族社群成为「党和国家价值观的载体」。

斯特劳普告诉德国之声：「我们可能会看到一个由国家批准的伊斯兰教版本，由党的要求进行监管和主导。」

流亡维族人口中的再教育营

北京推动「重新定义」伊斯兰教

许多活动人士认为，回族穆斯林几乎没有多少回旋余地来反抗北京对伊斯兰教的「重新定义」。 马举表示，尽管当地社区有所抵制，但他们的抵抗力量通常非常薄弱，地方政府通常会暂停清真寺的拆除计划，但不会完全放弃。

他说：「虽然中国政府不会完全消灭伊斯兰教，但他们会试图破坏中国穆斯林社区的社会凝聚力，就像他们对其他组织和社区所做的那样。」

斯特劳普认为，由于汉化运动在全国范围内推进地不同步，穆斯林社群很少有机会组织大规模的动员或抵抗。

他告诉德国之声：「该计划首先在宁夏、甘肃南部、云南、华东和青海启动，就像突然之间社群被汉化，没有任何事先警告或机会供他们组织抵抗。」斯特劳普认为，北京的运动可能导致伊斯兰教地下化。

他警告说：「国家将决定宗教自由的限度和应有的范围，这令人担忧，因为当局可能将任何不符合国家意识形态的东西标记为潜在的极端主义，并将不符合规定的宗教言论视为恐怖主义或伊斯兰原教旨主义的潜在温床。」

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