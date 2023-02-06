中国气球“误入”美国 德国政界亦有隐忧

（德国之声中文网）据德国防务圈内人士披露，在回复《南德意志报》问询时，德国联邦政府表示正"非常严肃地对待中国间谍行为以及最新的报道"，并强调会和最主要的盟友密切协调。德国政府还指出，联邦内政部等相关部门正在核查是否在欧洲也曾发生过类似的气球入侵事件。

在德国，民航事务由交通部负责，国防部负责军事，而反间谍工作则由联邦内政部负责。

在野的德国联盟党团人权事务发言人布兰特(Michael Brand)接受《图片报》采访时则指出，现在中国连美国的领空都敢不尊重，而且"习近平很可能即将去莫斯科举行双边会谈，这意味着我们不久后就必须面对民主与专制激烈争抢全球领导权。"

同属联盟党团的德国联邦议会外交委员会、国防委员会副主席瓦德甫(Wadephul)则认为，气球事件也是给德国的一个警讯，他呼吁德国应当效仿美国成立"国家安全委员会"。

曾任德国联邦国防部幕僚长的防务专家朗格(Nico Lange)呼吁，联邦政府应当对中国间谍问题更加敏感。"气球事件表明，我们德国也必须重新考虑我们的安全防范措施，中国在间谍以及经济间谍方面也同样活跃于德国境内。"

欧洲议会人民党团主席韦伯

德国基民盟籍的欧洲议会人民党团主席韦伯(Manfred Weber)也呼吁西方尽快制订一份共同的对华战略。他在接受德国丰克报业集团专访时说，中国最新的针对美国的显而易见的间谍行径"让人有理由担心"，"北京将以更加攻击性的姿态面对西方国家，这是不可忽视的。"韦伯呼吁"自由世界必须整合力量应对同中国的激烈体制竞争"，认为"欧盟必须紧密地与美国等盟友并肩奋斗"，欧洲国家"必须认识到在亚洲也有职责"。

韦伯还警告说，欧盟各国不能再眼睁睁地看着自己陷入更大的对华依赖，任何决策"都必须考虑中国可能攻打台湾的潜在场景"。

中国再次指责美方反应过度

与此同时，中国官方再次对美国击落"民用飞艇"表示"坚决反对"。在2月6日的新闻发布会上，中国外交部发言人毛宁说："这次事件完全是不可抗力导致的意外。美国国防部也发表声明，这个气球，或者说飞艇，不会对地面人员构成军事和人身威胁。美方不顾中方的反复说明，执意动用武力明显反应过度，中方坚决反对。"她呼吁"对于这种偶发意外事件，双方都应当----特别是美方----应当以冷静、专业、非武力的方式妥善处理"。

毛宁还回应了有关拉美地区上空的另一枚气球的疑问，她承认这枚气球也来自中国："有关的这个无人飞艇来自中国，属民用性质，用于飞行试验。受气候影响，而且自身控制能力有限，这一飞艇严重偏离了预定路线，误入拉美和加勒比上空。中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法，以同有关各方进行通报并妥善处理，不会对任何国家造成任何威胁，各方也都对此表示理解。"

被认为有可能接任中国驻美大使的外交部副部长谢峰则在2月5日"就美方武力袭击中国无人飞艇向美国驻华使馆负责人提出严正交涉"。据外交部网站报道，谢峰强调"中国民用无人飞艇误入美领空完全是由不可抗力导致的意外、偶发事件，事实一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔闻，执意对即将离开美领空的民用飞艇滥用武力，明显反应过度，严重违反国际法精神和国际惯例"。他指责美国"严重冲击、损害巴厘岛会晤以来双方稳定中美关系的努力和进程"，并表示中国政府"正密切关注事态发展，将坚决维护中方企业的正当权益，坚决捍卫中方利益和尊严，保留作出进一步必要反应的权利。"

（美联社，路透社，法新社，德新社）

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